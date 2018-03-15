В Москве учредили премию за вклад бизнеса в развитие велокультуры

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премию за вклад бизнеса в развитие велокультуры впервые вручат в Москве осенью 2018 года. Организаторы премии планируют отметить компании, активно поддерживающие стремление сотрудников пользоваться велотранспортом, сообщил в четверг ТАСС советник замминистра транспорта РФ, куратор проекта Let's bike it! Владимир Кумов.

"Мы четыре года проводим акцию "На работу на велосипеде" и видим большой интерес к велодвижению со стороны крупного и среднего бизнеса. Компании не только участвуют в акции, но и развивают корпоративную культуру в течение года, отмечая, что это улучшает здоровье и продуктивность их сотрудников. Мы учредили первую национальную бизнес-премию за вклад в развитие велокультуры в России, победителей и призеров которой планируем выбрать осенью текущего года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, премия пройдет при поддержке Минтранса РФ. Ее обладателями станут компании, которые активно разрабатывают мотивационные велопрограммы, инвестируют в городскую велоинфраструктуру, создают удобные условия для сотрудников и клиентов, приезжающих на работу на велосипедах. Призовой фонд подразумевает наделение компаний специальными статусами - золотым, серебряным и бронзовым.

"С помощью премии мы надеемся показать лучший опыт российских компаний и способствовать его тиражированию", - добавил Кумов.

В Москве с 2014 года проводится акция "На работу на велосипеде". В 2015 году по решению Минтранс РФ она стала всероссийской. В 2017 году к акции присоединилось более 200 компаний, общая численность сотрудников которых превысила 1 млн человек. В 2018 году акция "На работу на велосипеде" пройдет дважды - 18 мая и 21 сентября.