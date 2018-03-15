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Трутнев: кабмин считает возможным субсидировать авиаперелеты из ДФО для многодетных семей

Общество
15 марта, 16:01 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 15, марта. /ТАСС

Полпред президента в ДФО отметил, что данный вопрос решат в ближайшее время

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ХАБАРОВСК, 15 марта. /ТАСС/. Вопрос выделения дополнительных средств на предоставление льгот многодетным семьям для авиаперелетов с Дальнего Востока России в центральные регионы страны, возможно, решится в ближайшее время. Об этом сообщил в четверг вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Я недавно, скажем так, некоторые комментарии в адрес Министерства транспорта давал на тему увеличения объема субсидий на авиационные перевозки. После этого мы говорили с [вице-премьером правительства РФ] Аркадием Владимировичем Дворковичем. Аркадий Владимирович сказал - это его сфера ответственности, что дополнительные деньги считают возможным выделить, и в ближайшее время ответ на этот вопрос будет получен", - сказал Трутнев журналистам в Хабаровске.

Как сообщало ранее Минвостокразвития РФ, федеральное правительство работает над тем, чтобы льгота на авиаперевозки с Дальнего Востока в центральные регионы страны была распространена на многодетные семьи.

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