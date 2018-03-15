Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Севастополе военнослужащие завершили досрочное голосование на выборах президента

Общество
15 марта, 16:21 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 15, марта. /ТАСС

Это экипажи фрегата "Адмирал Эссен", других кораблей и судов обеспечения Черноморского флота

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. 83 военнослужащих Севастопольского гарнизона в четверг досрочно проголосовали на выборах президента РФ в Севастополе. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Севастопольской городской избирательной комиссии, это последнее досрочное голосование военнослужащих в Севастополе на этих выборах.

"Сегодня на избирательном участке № 99 проходило досрочное голосование военнослужащих севастопольского гарнизона, которые в день выборов будут за пределами нашей Родины, проголосовало 83 военнослужащих. Это последнее досрочное голосование военнослужащих", - сказали в пресс-службе горизбиркома.

СПЕЦПРОЕКТ

Все, что нужно знать о президентской гонке и процедуре голосования в России

Биографии кандидатов и часто задаваемые вопросы — в спецпроекте ТАСС

Ранее сообщалось, что в Севастополе 11 марта досрочно проголосовали 550 военнослужащих. Это экипажи фрегата "Адмирал Эссен", других кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, которые 18 марта будут выполнять задачи в море. Кроме того, 13 марта экипаж большого десантного корабля "Азов" - всего 100 военнослужащих - также проголосовал досрочно в Новороссийске, так как БДК "Азов" в день выборов будет находиться в дальнем походе.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта этого года. Севастополь впервые после воссоединения с Россией в 2014 году примет участие в избрании главы государства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Севастополь Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
США расширили санкции в отношении РФ
4
Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова
5
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
6
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
7
Около 3,4 тонны золота высыпалось из самолета на ВПП аэропорта Якутска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама