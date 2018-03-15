В Севастополе военнослужащие завершили досрочное голосование на выборах президента

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. 83 военнослужащих Севастопольского гарнизона в четверг досрочно проголосовали на выборах президента РФ в Севастополе. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Севастопольской городской избирательной комиссии, это последнее досрочное голосование военнослужащих в Севастополе на этих выборах.

"Сегодня на избирательном участке № 99 проходило досрочное голосование военнослужащих севастопольского гарнизона, которые в день выборов будут за пределами нашей Родины, проголосовало 83 военнослужащих. Это последнее досрочное голосование военнослужащих", - сказали в пресс-службе горизбиркома.

Ранее сообщалось, что в Севастополе 11 марта досрочно проголосовали 550 военнослужащих. Это экипажи фрегата "Адмирал Эссен", других кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, которые 18 марта будут выполнять задачи в море. Кроме того, 13 марта экипаж большого десантного корабля "Азов" - всего 100 военнослужащих - также проголосовал досрочно в Новороссийске, так как БДК "Азов" в день выборов будет находиться в дальнем походе.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта этого года. Севастополь впервые после воссоединения с Россией в 2014 году примет участие в избрании главы государства.