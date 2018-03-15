В декабре в Димитровграде откроют медицинский центр для лечения онкозаболеваний

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Медицинский центр на площади 40 га откроют в декабре 2018 года в ульяновском городе Димитровграде. Об этом сообщила в четверг министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на научной конференции, посвященной национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями в Российской академии наук.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил, что в РФ необходимо подготовить и реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями.

"В декабре мы откроем мощный центр в Димитровграде, между Ульяновской и Самарской областью, который имеет четыре протонных помещения", - сказала она.

По словам министра, в центре будет несколько уникальных российских разработок. "Уникальная протонная обстановка детская там будет, по сути, вторая в мире. И уникальная установка для глаза - для меланомы оболочек глаза", - напомнила она.

Скворцова напомнила, что в протонных ускорителях в Димитровграде использована европейская модель протонной пушки, но российские ученые смогли уменьшить протонный пучок до 0,5 мм.

"Важно отметить, что это будет город медицинский, 40 га. Кроме этого протонного центра, там мощный онкологический центр, где все абсолютно есть", - добавила Скворцова.