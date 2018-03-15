Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В декабре в Димитровграде откроют медицинский центр для лечения онкозаболеваний

Общество
15 марта, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что в новом учреждении будут применять уникальные российские разработки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Медицинский центр на площади 40 га откроют в декабре 2018 года в ульяновском городе Димитровграде. Об этом сообщила в четверг министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на научной конференции, посвященной национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями в Российской академии наук.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил, что в РФ необходимо подготовить и реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями.

"В декабре мы откроем мощный центр в Димитровграде, между Ульяновской и Самарской областью, который имеет четыре протонных помещения", - сказала она.

По словам министра, в центре будет несколько уникальных российских разработок. "Уникальная протонная обстановка детская там будет, по сути, вторая в мире. И уникальная установка для глаза - для меланомы оболочек глаза", - напомнила она.

Скворцова напомнила, что в протонных ускорителях в Димитровграде использована европейская модель протонной пушки, но российские ученые смогли уменьшить протонный пучок до 0,5 мм.

"Важно отметить, что это будет город медицинский, 40 га. Кроме этого протонного центра, там мощный онкологический центр, где все абсолютно есть", - добавила Скворцова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ульяновская область
Страны
Россия
Персоны
Скворцова, Вероника Игоревна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
США расширили санкции в отношении РФ
4
Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова
5
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
6
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
7
Около 3,4 тонны золота высыпалось из самолета на ВПП аэропорта Якутска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама