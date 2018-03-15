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Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище

Общество
15 марта, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Могила народного артиста СССР расположена на Центральной аллее рядом с могилами Леонида Броневого и Владимира Зельдина

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актриса Мария Фомина, сын Олега Табакова актер Павел Табаков (справа налево на втором плане), дочь Олега Табакова Мария (справа на первом плане)
Актриса Мария Фомина, сын Олега Табакова актер Павел Табаков (справа налево на втором плане), дочь Олега Табакова Мария (справа на первом плане)
Актриса Мария Фомина, сын Олега Табакова актер Павел Табаков (справа налево на втором плане), дочь Олега Табакова Мария (справа на первом плане)
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актриса Мария Фомина, сын Олега Табакова актер Павел Табаков (справа налево на втором плане), дочь Олега Табакова Мария (справа на первом плане)
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Народный артист СССР Олег Табаков похоронен в четверг на Новодевичьем кладбище.

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18 фото
Художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова и театра "Табакерка" Олег Табаков
© Артем Геодакян/ТАСС

Биография Олега Табакова

На последнюю церемонию пришли самые близкие Олега Павловича - родные, коллеги и ученики.

Его могила располагается на Центральной аллее рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также художника Ильи Глазунова. На Центральной аллее кладбища установили два шатра для родных и близких Табакова.

Священник провел у открытого гроба заупокойную службу, после чего прошло последнее прощание и захоронение.

До похорон состоялась гражданская панихида в МХТ имени Чехова, на которую пришла вся театральная Москва.

Коллеги о Табакове

"Конечно, Олег Павлович Табаков принадлежал театру, но известность к нему пришла через кинематограф. Он был жаден до работы в кино, у него целый ряд прекрасных картин, но из них нужно особо отметить фильм Александра Митты "Гори, гори, моя звезда", - сказал на прощании режиссер Владимир Меньшов.

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Меньшов вспомнил, что предлагал Табакову сыграть главную роль - афериста Кроликова - в фильме "Ширли-мысли". "Я говорил: никто, кроме тебя так хорошо не сделает, похудей на 20 кг и сыграешь, - отметил режиссер. - Но в итоге он сыграл в эпизоде алкоголика, потом благодарил меня, что дал возможность в таком неожиданном качестве предстать перед зрителями".

"Табаков был обласкан судьбой, но учил своих учеников быть жесткими, потому что жизнь подчас серьезно бьет, - продолжил Меньшов. - С трудом понимаю, как мы будем жить без него, он так много значил в жизни зрителей, что мы будем долго привыкать к его отсутствию".

"Сегодня мы все осиротели, все его театры - и МХТ, и "Табакерка", - призналась на церемонии актриса Ирина Мирошниченко. - За все Вам спасибо, Олег Павлович".

Авангард Леонтьев и Вениамин Смехов в память о коллеге читали на прощании стихи. Валентин Гафт прочитал собственное сочинение, в котором есть такие строчки: "Живых все меньше в телефонной книжке".

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Табаков, Олег Павлович Смехов, Вениамин Борисович Броневой, Леонид Сергеевич Мирошниченко, Ирина Петровна Зельдин, Владимир Михайлович Леонтьев, Авангард Николаевич Меньшов, Владимир Валентинович
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