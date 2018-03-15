Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Народный артист СССР Олег Табаков похоронен в четверг на Новодевичьем кладбище.

Галерея 18 фото Галерея © Артем Геодакян/ТАСС Биография Олега Табакова

На последнюю церемонию пришли самые близкие Олега Павловича - родные, коллеги и ученики.

Его могила располагается на Центральной аллее рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также художника Ильи Глазунова. На Центральной аллее кладбища установили два шатра для родных и близких Табакова.

Священник провел у открытого гроба заупокойную службу, после чего прошло последнее прощание и захоронение.

До похорон состоялась гражданская панихида в МХТ имени Чехова, на которую пришла вся театральная Москва.

Коллеги о Табакове

"Конечно, Олег Павлович Табаков принадлежал театру, но известность к нему пришла через кинематограф. Он был жаден до работы в кино, у него целый ряд прекрасных картин, но из них нужно особо отметить фильм Александра Митты "Гори, гори, моя звезда", - сказал на прощании режиссер Владимир Меньшов.

Меньшов вспомнил, что предлагал Табакову сыграть главную роль - афериста Кроликова - в фильме "Ширли-мысли". "Я говорил: никто, кроме тебя так хорошо не сделает, похудей на 20 кг и сыграешь, - отметил режиссер. - Но в итоге он сыграл в эпизоде алкоголика, потом благодарил меня, что дал возможность в таком неожиданном качестве предстать перед зрителями".

"Табаков был обласкан судьбой, но учил своих учеников быть жесткими, потому что жизнь подчас серьезно бьет, - продолжил Меньшов. - С трудом понимаю, как мы будем жить без него, он так много значил в жизни зрителей, что мы будем долго привыкать к его отсутствию".

"Сегодня мы все осиротели, все его театры - и МХТ, и "Табакерка", - призналась на церемонии актриса Ирина Мирошниченко. - За все Вам спасибо, Олег Павлович".

Авангард Леонтьев и Вениамин Смехов в память о коллеге читали на прощании стихи. Валентин Гафт прочитал собственное сочинение, в котором есть такие строчки: "Живых все меньше в телефонной книжке".