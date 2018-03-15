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Звонницы с колоколами получили 85 новых храмов Москвы

Общество
15 марта, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Малые комплекты колоколов со временем дополнятся большими колоколами-благовестниками

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Все 85 новых церквей Москвы, которые недавно возвели по программе строительства 200 православных храмов, получили по набору колоколов, созданных с учетом всех тонкостей старинного литейного мастерства. Об этом рассказал ТАСС руководитель осуществляющей этот благотворительный проект мастерской Илья Дроздихин.

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"Всего были изготовлены и установлены колокола для 85 храмов. На их отливку и установку потребовался почти год, но к Пасхе мы успели обеспечить все новые московские храмы колоколами", - сказал Дроздихин.

По его словам, в храмах, где уже обустроена колокольня, колокола установили на свое окончательное место, закрепили и настроили, во временных храмах, где еще не завершились строительные работы, колокола установили на малые переносные звонницы.

"Секрет звучания русских колоколов заключается в уникальной геометрии профиля и безупречной металлургии. Благодаря помощи неравнодушных людей в Москве не осталось храмов без колоколов. Это очередной этап в возрождении колокольного звона России", - сказал Дроздихин, отметив, что проект был осуществлен полностью на благотворительные пожертвования.

Малые комплекты колоколов со временем будут дополняться большими колоколами-благовестниками. Такая традиция существовала и до революции, когда в начале храм оснащали малым комплектом колоколов, а спустя некоторое время на колокольнях устанавливали большие колокола.

Программа строительства новых православных храмов в спальных районах Москвы началась в 2011 году. За это время, по данным Московской патриархии, построили 48 каменных храмов, еще 28 храмов находятся в процессе стройки, на некоторых площадках действуют временные деревянные храмы. Участки для храмов подбираются исходя из обращений верующих, строительство ведется исключительно на пожертвования.

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