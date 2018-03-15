Избирательный участок в аэропорту Внуково 18 марта будет работать на 2 часа дольше

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Избирательный участок в аэропорту Внуково начнет свою работу на два часа раньше обычного - в 06:00 мск. Соответствующее решение приняли на заседании Мосгоризбиркома в четверг.

"В Мосгоризбирком поступило письмо из Центральной избирательной комиссии, в котором указано, что в связи с поступающими в ЦИК обращениями граждан, которые будут находиться 18 марта в аэропорту Внуково, просят рассмотреть возможность переноса начала голосования в аэропорту на 06:00 утра", - сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, уточнив, что участок откроется в 06:00 мск.

Он добавил, что соответствующих просьб, касающихся московских вокзалов, не поступало.

Ранее сообщалось, что три избирательных участка в аэропорту Шереметьево и один в аэропорту Домодедово также начнут свою работу на два часа раньше обычного - в 06:00 мск. Соответствующее решение принял на заседании Мособлизбиркома в среду.

В воскресенье, 18 марта, в России пройдут выборы президента. Большинство избирательных участков будут работать с 08:00 до 20:00.