Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Избирательный участок в аэропорту Внуково 18 марта будет работать на 2 часа дольше

Общество
15 марта, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Три избирательных участка в аэропорту Шереметьево и один в аэропорту Домодедово также начнут свою работу на два часа раньше обычного

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Избирательный участок в аэропорту Внуково начнет свою работу на два часа раньше обычного - в 06:00 мск. Соответствующее решение приняли на заседании Мосгоризбиркома в четверг.

"В Мосгоризбирком поступило письмо из Центральной избирательной комиссии, в котором указано, что в связи с поступающими в ЦИК обращениями граждан, которые будут находиться 18 марта в аэропорту Внуково, просят рассмотреть возможность переноса начала голосования в аэропорту на 06:00 утра", - сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, уточнив, что участок откроется в 06:00 мск.

Он добавил, что соответствующих просьб, касающихся московских вокзалов, не поступало.

Ранее сообщалось, что три избирательных участка в аэропорту Шереметьево и один в аэропорту Домодедово также начнут свою работу на два часа раньше обычного - в 06:00 мск. Соответствующее решение принял на заседании Мособлизбиркома в среду.

В воскресенье, 18 марта, в России пройдут выборы президента. Большинство избирательных участков будут работать с 08:00 до 20:00.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
США расширили санкции в отношении РФ
4
Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова
5
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
6
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
7
Около 3,4 тонны золота высыпалось из самолета на ВПП аэропорта Якутска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама