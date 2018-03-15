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Новая "Ласточка" начнет курсировать между Краснодаром и Кисловодском с 1 апреля

Общество
15 марта, 16:48 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 15, марта. /ТАСС

Стоимость билета на полный маршрут составляет от 665 рублей

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ПЯТИГОРСК, 15 марта. /ТАСС/. Новый маршрут поезда "Ласточка" свяжет Краснодар и Кисловодск с 1 апреля, сообщает в четверг пресс-служба Северо-Кавказского филиал АО "ФПК".

"На маршрут выйдут поезда "Ласточка" из 5 вагонов с местами для сидения, в том числе со специальными местами для маломобильных граждан", - говорится в сообщении.

Поезд "Ласточка" № 818 будет ежедневно отправляться из Краснодара в 15:47 мск и прибывать в Кисловодск в 22:14 мск. В обратном направлении электропоезд № 809 будет отправляться в 06:07 мск и прибывать в 12:30 мск.

"Стоимость билета на полный маршрут составляет от 665 рублей", - сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, "Ласточки" с 1 мая 2017 года уже курсируют по маршруту "Кисловодск - Ростов Главный". Они заменили ранее курсировавший в данном сообщении пассажирский поезд № 69/70 и сократили время в пути из Ростова в Кисловодск практически на полтора часа.

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