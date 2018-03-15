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В рамках пилотного проекта суды Москвы за 4 месяца провели прямую трансляцию 82 процессов

Общество
15 марта, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В ближайшее время на Едином информационном портале судов общей юрисдикции Москвы создадут раздел "Трансляции судебных заседаний", в котором будут отображаться трансляции открытых судебных заседаний

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Столичные суды в период с 15 ноября 2017 года по 14 марта 2018 года осуществили прямую трансляцию 82 открытых судебных заседаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

"15 ноября 2017 года в Мосгорсуде дан старт пилотному проекту интернет-трансляций открытых судебных заседаний по рассмотрению уголовных, гражданских, административных дел и дел об административных правонарушениях. В общей сложности с 15 ноября 2017 года по 14 марта 2018 года в Москве состоялись интернет-трансляции 82 судебных заседаний", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе пояснили, что из 82 заседаний в Мосгорсуде транслировалось 62 судебных слушания, остальные 20 - в районных судах Москвы. "Однако стоит отметить, что трансляция 26 заседаний не состоялось по причине отказа участников", - добавили в суде.

В суде подчеркнули, что трансляция доступна для просмотра в режиме онлайн посетителям Единого информационного портала судов общей юрисдикции Москвы во время проведения судебного заседания в случае, если участники заседания не возражают против нее. В ближайшее время на главной странице портала создадут раздел "Трансляции судебных заседаний", в котором будут отображаться трансляции открытых судебных заседаний.

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