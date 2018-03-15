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Театральную площадь в Ростове-на-Дону перекроют на все время ЧМ-2018

Общество
15 марта, 17:37 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 15, марта. /ТАСС

Также в городе изменят схему движения по Ворошиловскому мосту через Дон

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Движение транспорта через Театральную площадь в центре Ростова-на-Дону, на которой во время чемпионата мира по футболу будет проходить фестиваль болельщиков, закроют на все время первенства, сообщил в четверг директор МБУ "Центр интеллектуальных транспортных систем" Василий Зырянов.

"Единственное ограничение, которое будет действовать на протяжении всего чемпионата - это функционирование фестиваля болельщиков. Движение через Театральную площадь будет полностью перекрыто", - сказал Зырянов на расширенном заседании Ассоциации работодателей "Совет директоров предприятий и организаций Ростова-на-Дону".

Кроме того, по его словам, в дни проведения матчей в Ростове изменят схему движения по Ворошиловскому мосту через Дон. После реконструкции, завершенной в 2017 году, ширину моста увеличили с двух до шести полос за счет строительства нового моста, который идет параллельно старому.

"Ворошиловский мост будет действовать [в дни матчей] в следующем режиме: по низовой, западной части моста [движение] будет полностью пешеходным, по верховой, восточной части движение будет сохранено для аккредитованного транспорта", - пояснил он.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт- Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов- на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. Известно, что на "Ростов-Арене" сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.

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