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Научное и университетское сообщество РФ надеется на сохранение сотрудничества с Британией

Общество
15 марта, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Представители вузов выразили надежду, что обострение дипломатических отношений между странами не коснется науки и образования

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российские ученые и представители университетов рассчитывают продолжить сотрудничество с Великобританией, несмотря на ухудшение отношений между двумя странами в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вузы и научные организации не ожидают изменений в совместных исследовательских и образовательных программах, рассказали ТАСС их представители.

Образование без границ

По мнению проректора Новосибирского госуниверситета по научно-исследовательской деятельности Дмитрия Чуркина, обострение дипломатических отношений между Россией и Великобританией не должно коснуться науки и образования. "У нас есть научные связи с Великобританией. Мы надеемся, что обострение нас касаться не будет, потому что мы занимаемся совсем другим - образованием и наукой. Образовательные и научные связи важны обеим сторонам", - сказал Чуркин ТАСС.

Никаких последствий от обострения международных отношений не чувствуют и не ожидают языковые школы, которые дают возможность своим студентам сдавать международные экзамены, в том числе и по сертификации Кембриджского университета (Университет Великобритании, один из старейших и крупнейших в стране). Как рассказали ТАСС в одном из крупных центров по изучению иностранного языка "Кембридж", расположенном в Новосибирске, на сдачу экзаменов и на план учебных программ никак не влияют политические решения. "У нас уже утверждены летние программы и есть на некоторые международные экзамены расписания подготовки. Как работали, так и работаем, на деятельности центра политические решения не отражаются", - сказала менеджер центра "Кембридж" Валентина Савочкина.

Ухудшение отношений между странами не должно повлиять и на совместные с британскими университетами образовательные программы, которые действуют во многих российских вузах. Как сообщили ТАСС в Новгородском государственном университете им. Ярослава Мудрого, вуз реализует совместную программу с Великобританией, в рамках которой студенты получают стипендии от Оксфордского Российского фонда. На данный момент она работает, и о ее прекращении нет никаких сведений.

Проректор по международной деятельности Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского Александр Бедный отметил, что вуз сотрудничает с университетом Глазго, университетским колледжем Лондона и другими вузами Великобритании. На данный момент перспектив ухудшения взаимодействия нет, отметил он. "Безусловно, мы сконцентрированы исключительно на академическом, научно- образовательном сотрудничестве и всегда надеемся по крайней мере на то, что академическое сотрудничество и сотрудничество в области образования и науки - оно вне политики и должно продолжаться. И мы надеемся, что наше партнерство с зарубежными вузами и вузами Великобритании в частности будут эффективно развиваться и далее", - сказал Бедный.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Казанского федерального университета, этот вуз в разное время подписал соглашения о сотрудничестве и меморандумы о взаимопонимании с восемью учебными заведениями Великобритании, а также реализует с ними три совместных научных проекта, в частности, в области биологии и медицины. Останавливать их не планируется.

Наука вне политики

Научное сотрудничество между Россией и Великобританией остается на том же уровне вне зависимости от международной повестки. По словам ведущего научного сотрудника Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН Елены Болдыревой, в апреле она должна ехать вместе с делегацией от университета в Великобританию. Болдырева имеет, в частности, звание почетного доктора Университета Эдинбурга, став вторым его обладателем за всю историю российской науки после химика Дмитрия Менделеева. Сейчас делегация в процессе оформления документов для этой поездки, и пока отменять ее не планируется, сказала она ТАСС.

"У нас сейчас работает девушка из Эдинбургского университета, работает очень успешно. В конце марта приезжает аспирант, который остается нашим совместным аспирантом, он летом будет защищать диссертацию. У нас пока вообще ничего не изменилось, но что будет дальше, никто не знает", - сказала Болдырева, отметив, что научной сферы политические разногласия обычно касаются в последнюю очередь.

Она добавила, что сейчас институт претендует на грант Британского совета для молодых ученых, и выразила надежду, что разногласия не скажутся на рассмотрении заявки. Однако Болдырева отмечает, что бывают ситуации, когда политика начинает мешать научным связям.

"В 2014 году мы не смогли принять участие в международной конференции в Канаде - у нас почти никому не дали визы. Был какой-то год, когда плохо давали визы в Великобританию, но меня лично это не задело, мне никогда не отказывали, легко дали на несколько лет с многократным въездом", - рассказала Болдырева.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
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Татарстан Дело Сергея Скрипаля Нижегородская область Новосибирская область
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