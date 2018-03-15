Пассажиропоток аэропорта Калуга в 2018 году вырастет на 20%

КАЛУГА, 15 марта. /ТАСС/. Руководство аэропорта Калуга прогнозирует рост пассажиропотока в 2018 году на 20% - до 100 тыс. человек. Об этом журналистам в четверг сообщил генеральный директор международного аэропорта Калуга Салават Кутушев.

"Аэропорт Калуга в 2018 году покажет рост порядка 20%. В абсолютных цифрах это порядка 100 тыс. пассажиров", - сказал Кутушев.

Он отметил, что аэропорт активно развивает сотрудничество с перевозчиками для запуска новых направлений. "На сегодняшний день заключены договоры о сотрудничестве с "Ютэйр", "S7", "Саратовскими авиалиниями" и "Руслайн". К нам идет ряд иностранных авиакомпаний. А летом из аэропорта будет выполняться рейс в Анталью", - пояснил Кутушев.

Как сообщалось ранее, 7 марта авиакомпания "Ютэйр" запустила прямое авиасообщение между столичным Внуковом и аэропортом Калуги. Время в пути составляет 50 минут. Прежде авиасообщения между городами не было. Дорога до столицы автомобильным и железнодорожным транспортом у калужан занимает около трех часов.

Власти Калужской области в 2018 году намерены содействовать открытию авиарейсов по четырем зарубежным направлениям, в том числе в страны СНГ. С этой целью в рамках презентации инвестиционного потенциала регионов России в Сеуле в октябре 2017 года губернатор региона Анатолий Артамонов провел переговоры с авиаперевозчиками из Сербии, Чехии и Болгарии.

Международный аэропорт Калуги ввели в эксплуатацию после 13-летнего перерыва в конце мая 2016 года. К 2020 году пассажиропоток планируется на уровне 250 тыс. человек, к 2025 году - около 500 тыс.