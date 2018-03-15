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В Калининграде установят "Весы любви" для молодоженов

Общество
15 марта, 18:10 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 15, марта. /ТАСС

Новый арт-объект станет местом, куда новобрачные смогут вешать традиционные замочки

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КАЛИНИНГРАД, 15 марта. /ТАСС/. "Весы любви" установят для молодоженов в Калининграде. Авторы идеи надеются, что этот арт-объект станет новым местом для "замочков любви", которые женихи и невесты на свадьбах по традиции вешают на Медовый мост в знак прочности семейных уз, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе горадминистрации.

По оценке директора муниципального управления "Городское дорожное строительство и ремонт" Владимира Свинцова, на перилах Медового моста через реку Преголя в центральной части города насчитывают более 2 тыс. замков, их общий вес - порядка 2 тонн. Специалист считает, что эта "нагрузка не критическая, но нежелательная для моста".

"Медовый мост, на ограждения которого калининградские молодожены издавна в день свадьбы вешают "замочки любви", подлежит ремонту. Начали с демонтажа "замков любви", несколько тысяч которых сегодня создают дополнительную и весьма существенную нагрузку на мост", - отметили в пресс-службе.

Демонтаж замков уже начали, он займет не один день, сказали в пресс-службе. Срезанные "замки любви" рабочие складывают рядом, на специальной площадке, владельцы могут забрать их на память. Многие сделали это в первый же день.

Как сообщалось ранее, в преддверии ремонта моста "Медовый", мэрия Калининграда предложила калининградцам выбрать альтернативный арт-объект - символ счастливой семейной жизни. Большинство предпочли конструкцию "Весы любви", представленную городской гильдией кузнецов.

"Весы любви" и Медовый мост

Артобъект "Весы любви" напоминает конструкцию моста, выполненную в стиле испанского архитектора Антонио Гауди, известного своими причудливо-фантастическими зданиями. Конструкцию, предложенную гильдией кузнецов, по бокам украсили листьями и плодами каштана - дерева-символа города Калининграда. Венчает конструкцию два объединившихся сердца - символы любви и единения. Наверху, в самом центре, к конструкции подвесили безмен - рычажные часы, а также чашу для хранения замков молодоженов, обрамленную сеткой.

Медовый мост - самый молодой из семи мостов, которые начали строить в бывшем Кенигсберге еще в XIII - XIV веке для связи между частями города. Медовый, построенный в 1882 году, соединяет улицу Октябрьскую и улицу Канта на одноименном острове, где располагается исторический Кафедральный собор. Мост используется преимущественно для пешеходного движения, поскольку проезд частного автотранспорта на остров Иммануила Канта запрещен.

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