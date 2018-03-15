Оператор Пулкова планирует завершить переговоры о передаче второго терминала в 2018 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Управляющая компания петербургского аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" рассчитывает завершить переговоры с властями Санкт-Петербурга о передаче терминала Пулково-2 в пользование аэропорта до конца текущего года. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Владимир Якушев.

"Мы ведем активные переговоры с городом по поводу Пулково-2. Надеюсь, мы в этом году все это закончим с точки зрения принятия решения", - сказал Якушев.

Он также напомнил, что терминал Пулково-2 задействуют во время проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, игры которого пройдут в том числе и в Петербурге этим летом.

"Для нас это такой пробный шар. Те чартеры, которые будут прилетать с болельщиками - для этого мы будем целенаправленно использовать Пулково-2, терминал будет работать в реверсивном режиме, под конкретный матч", - отметил гендиректор "Воздушных ворот Северной столицы".

Как ранее сообщалось, в текущем году аэропорт Пулково планирует обслужить порядка 18 млн пассажиров, что является пределом пропускной способности авиаузла. Для расширения аэропорта компания "Воздушные ворота Северной столицы" рассматривают вновь ввести в эксплуатацию терминал Пулково-2, который прекратил свою работу в 2014 году, и сделать его реконструкцию. Терминал Пулково-2 находится в собственности властей Петербурга.

Пулково является главным транспортным хабом Петербурга и четвертым крупнейшим аэропортом в России.