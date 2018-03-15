Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оператор Пулкова планирует завершить переговоры о передаче второго терминала в 2018 году

Общество
15 марта, 18:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, марта. /ТАСС

Во время ЧМ-2018 Пулково-2 будет принимать чартеры с болельщиками

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Управляющая компания петербургского аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" рассчитывает завершить переговоры с властями Санкт-Петербурга о передаче терминала Пулково-2 в пользование аэропорта до конца текущего года. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Владимир Якушев.

"Мы ведем активные переговоры с городом по поводу Пулково-2. Надеюсь, мы в этом году все это закончим с точки зрения принятия решения", - сказал Якушев.

Он также напомнил, что терминал Пулково-2 задействуют во время проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, игры которого пройдут в том числе и в Петербурге этим летом.

"Для нас это такой пробный шар. Те чартеры, которые будут прилетать с болельщиками - для этого мы будем целенаправленно использовать Пулково-2, терминал будет работать в реверсивном режиме, под конкретный матч", - отметил гендиректор "Воздушных ворот Северной столицы".

Как ранее сообщалось, в текущем году аэропорт Пулково планирует обслужить порядка 18 млн пассажиров, что является пределом пропускной способности авиаузла. Для расширения аэропорта компания "Воздушные ворота Северной столицы" рассматривают вновь ввести в эксплуатацию терминал Пулково-2, который прекратил свою работу в 2014 году, и сделать его реконструкцию. Терминал Пулково-2 находится в собственности властей Петербурга.

Пулково является главным транспортным хабом Петербурга и четвертым крупнейшим аэропортом в России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург ЧМ-2018 по футболу
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
4
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
5
Грудинин покинул дебаты после появления на них экс-работницы своего предприятия
6
Путин простился с народным артистом СССР Олегом Табаковым
7
Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама