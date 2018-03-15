На едином портале московских судов за год зарегистрировалось более 21 тыс. пользователей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Более 21 тыс. пользователей зарегистрировалось в 2017 году на Едином информационном портале судов общей юрисдикции Москвы, сообщила ТАСС пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"По состоянию на 31 декабря 2017 года было зарегистрировано 21220 пользователей личного кабинета портала судов общей юрисдикции Москвы, посредством кабинета в 2017 году подано 6370 документов в электронном виде, кроме того, поступили 3153 заявки на доступ к материалам дела в электронном виде", - сказала представитель суда, отметив, что портал является важным инструментом, обеспечивающим открытость и транспарентность правосудия, удобство доступа граждан к правосудию.

По ее словам, в течение прошлого года общее количество просмотров страниц портала составило 50,7 млн; среднее количество просмотров в день - 139 тыс., а наибольшее число просмотров в месяц было зафиксировано в ноябре 2017 года и составило 5,83 миллионов. По данным пресс-службы, наиболее популярными разделами главной страницы портала в 2017 году стали: "Поиск по судебным делам", "Калькулятор госпошлины", "Территориальная подсудность" и "Суды на карте". Наиболее популярными подразделами страниц каждого из 36 судов портала (суммарное количество посещений) стали: "о суде", "новости", "справочная информация" и "электронная приемная".

В пресс-службе суда напомнили, что Единый информационный портал судов общей юрисдикции Москвы был введен в эксплуатацию 29 декабря 2016 года. На портале централизованно сосредоточена информация о 35 районных судах Москвы и Московском городском суде, о делах, находящихся в производстве московских судов общей юрисдикции. Для пользователей портала созданы условия для поиска информации по конкретному делу или же по какой-либо категории дел.

"Воспользовавшись различными фильтрами в разделах "Поиск по судебным делам", "Судебные заседания", расположенных в главном меню портала, или же "Информация по судебным делам", расположенном в меню каждого из 36 судов, участник судебного разбирательства, представитель СМИ или любой другой пользователь может найти информацию о судебных делах, начиная с 2015 года и по настоящее время. На портале приведена и иная необходимая информация: контакты и часы приема, состав суда, а также различные сервисы, например, электронная приемная", - резюмировала Солопова.