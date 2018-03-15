Путин уверен, что максимальный эффект дает лишь работа, которая нравится человеку

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что максимальный эффект может принести только такая работа, которая нравится человеку. Такое мнение он высказал на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".

"Вообще это самое главное, когда человек занимается делом, от которого он получает удовлетворение, - сказал глава государства. - И тогда, только тогда можно ожидать наибольшего эффекта от этой работы".

Одна из участниц рассказала о своем опыте разработки проекта по созданию детских образовательных продуктов. По ее словам, идея для проекта у нее появилась уже во время конкурса, участники которого "заразили" ее своей энергией.

"Впечатляет, как происходит такое в хорошем смысле слова заражение своей энергией, своим опытом, - отреагировал президент. - Очень здорово!"