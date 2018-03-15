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Путин постарается в декабре побывать на конкурсе "Доброволец России"

Общество
15 марта, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Конкурс должен стать кульминацией Года волонтера и добровольца

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил, что постарается принять участие в мероприятиях всероссийского конкурса "Доброволец России" в декабре 2018.

Одна из финалисток конкурса "Лидеры России", рассказывая главе государства о добровольческих проектах, пригласила Путина на конкурс "Доброволец России", который должен стать кульминацией Года волонтера и добровольца. "Спасибо большое за приглашение. Я постараюсь поучаствовать", - сказал президент.

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Истории конкурсантов — в спецпроекте ТАСС

На его взгляд, "и волонтерство, и медицинская деятельность - это что-то очень близкое, потому что в том, и в другом случае нужно иметь что-то в сердце - стремление помогать людям". "Только тогда можно стать настоящими специалистами, без этого невозможно заниматься и волонтерской деятельностью", - считает Путин.

Во встрече президента с финалистами конкурса "Лидеры России" принял участие Олег Салагай, назначенный 12 марта заместителем министра здравоохранения РФ после победы в конкурсе. Он сообщил, что в новой должности будет заниматься "вопросами общественного здоровья".

"Это факторы риска - алкоголь, табак, физическая активность, рациональное питание, это то, что дает 60% вклада в увеличение продолжительности жизни, это те задачи, которые сегодня перед нами поставлены - войти в клуб стран 80 плюс, и мы будем над этим работать", - уточнил Салагай.

По его мнению, "только регулированием сделать это невозможно, поэтому крайне важно гражданское общество, важно лидерство в здравоохранении, внедрение новых управленческих моделей". Замминистра предложил распространить конкурс "Лидеры России" на сферу здравоохранения, чтобы он имел и отраслевой характер.

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