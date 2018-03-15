Путин поддержал идею создать центры подготовки команд для конкурсов "билимпикс"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания специальных центров подготовки команд для участия в конкурсах профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями - "билимпикс". Такую идею на встрече с победителями и финалистами конкурса "Лидеры России" предложила Алевтина Пряничникова, ставшая победительницей по направлению "Ювелирное дело".

"Что касается специализированных центров, в том числе и [для людей] с ограниченными возможностями по здоровью, должен сказать, что это везде имеет значение, не только в данной сфере, - сказал Путин. - Когда начинают целевым образом организовывать подготовку, тогда, как правило, мы добиваемся результатов. Эта сфера деятельности о которой вы сказали - не исключение, давайте это сделаем, обязательно сделаем".