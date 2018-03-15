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В больницах Петербурга остаются шесть жителей дома, госпитализированных после взрыва газа

Общество
15 марта, 18:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, марта. /ТАСС

Их состояние оценивается как удовлетворительное

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Шестеро жителей дома в Красносельском районе Петербурга, которых госпитализировали после взрыва газа, остаются в больницах в удовлетворительном состоянии, сообщил ТАСС в четверг глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

"Мы отслеживаем вопросы тех лиц, которые находятся в больницах. Шесть человек", - сказал он, добавив, что посетил их всех накануне. "Все они в удовлетворительном состоянии, но им требуется сопровождение, потому что это пожилые люди. Этим занимаются наши социальные работники", - сказал Ржаненков.

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Ранее со ссылкой на медиков и спасателей сообщалось, что после взрыва в доме №219 по проспекту Народного Ополчения в городских больницах оказались пожилые жители дома, чья реакция на инцидент ухудшила их состояние здоровья. От самого ЧП пострадал один человек - мужчина из квартиры на восьмом этаже, где произошел взрыв, предположительно, из-за открытой конфорки. На данный момент состояние потерпевшего медики больницы им. Джанелидзе оценивают как удовлетворительное.

Взрыв в квартире на восьмом этаже дома в Красносельском районе Петербурга произошел 13 марта, вслед за ним начался пожар, произошло обрушение внешних стен нескольких квартир и частично обрушились лестничные марши. Всех жильцов дома эвакуировали. Первыми разрешили вернуться жильцам квартир, расположенных в первом и пятом подъездах, наиболее удаленных от места взрыва.

Вечером 14 марта в свои квартиры вернулись жители из второго и четвертого подъездов, в администрации Красносельского района ранее ТАСС сообщили, что жители 23 квартир заселятся примерно через месяц, сейчас они находятся у родственников и в маневренном фонде.

СК расследует уголовное дело в связи с инцидентом по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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