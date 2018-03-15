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Опрос: научный климат в России оценивается на "удовлетворительно"

Общество
15 марта, 19:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Отмечается, что изучение делового климата сектора исследований и разработок проводилось в РФ впервые

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Индекс делового климата в российской науке в 2017 году составил 3,17 баллов, что означает в целом нейтральную оценку текущей ситуации, свидетельствуют результаты исследования Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, опубликованные в четверг.

Изучение делового климата сектора исследований и разработок проводилось в России впервые. Методология измерения делового климата, как правило, используется для анализа условий и особенностей ведения бизнеса. Однако для науки эти результаты также важны, так как позволяют получить обобщенную оценку текущего состояния и перспектив развития отечественного научно-технологического комплекса в восприятии руководителей научных организаций.

"Композитный индекс делового климата в науке в 2017 году составил 3,17 баллов, что означает в целом нейтральную оценку текущей ситуации. Ожидания изменений на горизонте пяти лет сдержанно-позитивные - 3,46", - говорится в результатах исследования, которое есть в распоряжении ТАСС.

Социологи просили респондентов - директоров научных организаций и их замов, а также руководителей вузов - оценить деловой климат в науке по 50 факторам, сгруппированным по восьми направлениям. Среди них, в частности, кадровый потенциал, материально-техническая база, научная кооперация, финансирование, научные результаты и коммерциализация, взаимодействие с обществом. Для измерения делового климата использовалась пятибалльная шкала, где один - негативная оценка текущей ситуации, пять - позитивная.

Опрос был проведен в октябре 2017 года. Репрезентативная выборка составила 361 научную организацию и вуз.

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