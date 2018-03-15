Международная Кавказская математическая олимпиада стартовала в Адыгее

МАЙКОП, 15 марта. /ТАСС/. Международная Кавказская математическая олимпиада для одаренных школьников, стартовавшая в четверг при поддержке правительства республики в столице Адыгеи, собрала порядка 100 подростков из 15 регионов Юга России и четырех стран Кавказа и Причерноморья. Об этом ТАСС сообщил председатель жюри олимпиады, руководитель республиканской естественно-математической школы (РЕМШ) Адыгейского госуниверситета (АГУ) Дауд Мамий.

"Адыгея в третий раз становится площадкой такого масштабного форума для одаренных детей, и география его участников продолжает расширяться. Олимпиада в этом году объединила порядка 100 юных математиков Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Абхазии, Армении, Болгарии, Южной Осетии. Это дети, показавшие лучшие результаты на региональных этапах олимпиад", - сказал он.

Главная задача проекта - показать Кавказ как пространство, где процветает наука, и оказать содействие развитию талантов школьников. Решать задания участники будут в аудиториях Адыгейского госуниверситета. В состав жюри вошли ведущие в стране специалисты в области олимпиадной математики, члены жюри Всероссийской олимпиады школьников по математике, в прошлом победители и призеры всероссийских и международных олимпиад, уточнил Мамий.

"Мы впервые проведем в Майкопе акцию "Математический бегущий город". Она пройдет в форме квеста, где нужно выполнять математические задания, отвечать на вопросы о городе и при этом состязаться на скорость прохождения дистанции. В этой акции предполагается участие не только участников математической олимпиады, но и команд школьников, студентов и вообще всех желающих", - пояснил собеседник агентства.

Участников мероприятия, которое завершится 20 марта вручением наград победителям и призерам, ждет также насыщенная культурная программа - знакомство с рекреационными красотами Адыгеи, традициями и обычаями ее народов, подытожил Мамий.