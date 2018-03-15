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Известные спортсмены Карачаево-Черкесии призвали молодежь прийти на выборы

Общество
15 марта, 20:31 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 15, марта. /ТАСС

Участник Олимпийских игр в Пекине Науруз Темрезов отметил, что от выбора молодых зависит будущее страны

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ЧЕРКЕССК, 15 марта. /ТАСС/. Известные спортсмены Карачаево-Черкесии (КЧР) и представители регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) на встрече со студентами в Черкесске призвали молодежь республики принять участие в президентских выборах 18 марта и проявить гражданскую позицию.

"Призываю вас, молодежь республики, прийти 18 марта на избирательные участки и сделать свои выбор. От нашего выбора зависит будущее страны и все мы должны проявить свою гражданскую позицию", - сказал председатель Московского кавказского клуба в КЧР, трехкратный обладатель Кубка мира по вольной борьбе, участник Олимпийских игр в Пекине Науруз Темрезов.

По его словам, молодежь республики достойно представляет ее на различных форумах, успешно реализует свои проекты. "Надеюсь, что и в спорте, культуре и других сферах у КЧР будут новые победы", - добавил Темрезов.

В прошедшем в Черкесске молодежном форуме "Россия, вперед" по данным организаторов, участвовали более 350 человек. Со студентами, в частности, общались пятикратный чемпион мира по борьбе на поясах Алибек Хапаев, мастер спорта по самбо и дзюдо, депутат городской думы Черкесска Ярослав Щекланов, представители Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Выборы президента России пройдут 18 марта. В день голосования в регионе будет работать 251 избирательный участок. По данным избирательной комиссии КЧР, на 1 января общая численность избирателей составила более 301,1 тыс. человек. Более 3 тыс. жителей республики в этом году будут голосовать впервые.

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