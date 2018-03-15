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Власти Дагестана предложили организовать систему подготовки кадров "на местах"

Общество
15 марта, 20:28 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 15, марта. /ТАСС

Глава региона подчеркнул, что молодежь будут привлекать к работе на руководящие посты

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МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Систему подготовки профессиональных кадров "на местах" необходимо создать в Дагестане, сообщил на встрече с журналистами в четверг врио главы республики Владимир Васильев.

"Понимая, что у нас в стране всего несколько точек роста населения, систему подготовки молодежи [нужно] переводить из центральных [регионов] на места", - сказал Васильев.

По его словам, это предложение уже поддержано на федеральном уровне. "Мы об этом говорили с президентом РФ, и он поддержал эту идею", - пояснил врио главы республики.

Кроме того, Васильев отметил, что молодые кадры будут привлекаться к работе на руководящие посты в республике. "У меня сейчас на рассмотрении более тысячи анкет и предложений наших амбициозных молодых людей, которые хотят работать на руководящих должностях. Сейчас мы пригласили специалиста по рекрутингу и пытаемся эту задачу решить на современном уровне", - сказал Васильев.

Ранее во вторник на совещании о социально-экономическом развитии Дагестана президент РФ Владимир Путин отметил, что безработица в регионе заметно превышает среднероссийский уровень, при этом уровень зарплат остается более низким, чем в среднем по России. При этом было отмечено, что Дагестан на протяжении последних лет показывает один из самых высоких показателей рождаемости.

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