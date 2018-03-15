ООН: гуманитарный конвой доставил помощь для 26 тыс. жителей Восточной Гуты

ООН, 15 марта. /ТАСС/. Гуманитарный конвой ООН, Сирийского арабского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста доставил в четверг помощь для 26 тыс. жителей района Восточная Гута под Дамаском. Такие данные озвучил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Сегодня конвой ООН, Сирийского арабского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста доставил продовольственную помощь 26,1 тыс. нуждающихся людей в Думе в Восточной Гуте. Однако нужно гораздо больше, включая лекарства и предметы здравоохранения", - сказал Хак. Он напомнил, что на прошлой неделе в Думу в два захода была доставлена партия гуманитарной помощи, рассчитанная на 27,5 тыс. человек.

Ранее в четверг представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин сообщил о прибытии в Восточную Гуту автоколонны из 25 грузовиков с 137 т продовольствия, детского питания и медикаментов. Он также заявил, что за время гуманитарной паузы в боевых действиях, начавшейся в 09:00 по времени Дамаска (10:00 мск), Восточную Гуту покинули почти 11 тыс. человек.

В ООН приняли к сведению сообщения об эвакуации людей из этого анклава "после сообщений об ожесточенных столкновениях, которые привели к жертвам среди мирных жителей, а также разрушению гражданской инфраструктуры". "ООН не наблюдала за эвакуацией, но посещает приюты, в которые прибывают некоторые из эвакуированных. Они включают центр Дуаир, где семьям оказывает помощь сирийское отделение Красного Полумесяца. Убежище располагает медпунктом, там есть вода и электричество", - отметил Хак.