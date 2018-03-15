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ООН: гуманитарный конвой доставил помощь для 26 тыс. жителей Восточной Гуты

Общество
15 марта, 20:27 UTC+3 ООН 15, марта. /ТАСС

Во всемирной организации отметили, что "нужно гораздо больше" помощи, в том числе лекарств

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ООН, 15 марта. /ТАСС/. Гуманитарный конвой ООН, Сирийского арабского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста доставил в четверг помощь для 26 тыс. жителей района Восточная Гута под Дамаском. Такие данные озвучил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

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"Сегодня конвой ООН, Сирийского арабского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста доставил продовольственную помощь 26,1 тыс. нуждающихся людей в Думе в Восточной Гуте. Однако нужно гораздо больше, включая лекарства и предметы здравоохранения", - сказал Хак. Он напомнил, что на прошлой неделе в Думу в два захода была доставлена партия гуманитарной помощи, рассчитанная на 27,5 тыс. человек.

Ранее в четверг представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин сообщил о прибытии в Восточную Гуту автоколонны из 25 грузовиков с 137 т продовольствия, детского питания и медикаментов. Он также заявил, что за время гуманитарной паузы в боевых действиях, начавшейся в 09:00 по времени Дамаска (10:00 мск), Восточную Гуту покинули почти 11 тыс. человек.

В ООН приняли к сведению сообщения об эвакуации людей из этого анклава "после сообщений об ожесточенных столкновениях, которые привели к жертвам среди мирных жителей, а также разрушению гражданской инфраструктуры". "ООН не наблюдала за эвакуацией, но посещает приюты, в которые прибывают некоторые из эвакуированных. Они включают центр Дуаир, где семьям оказывает помощь сирийское отделение Красного Полумесяца. Убежище располагает медпунктом, там есть вода и электричество", - отметил Хак.

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