В Калининграде открылся фестиваль молодежных театров "Равноденствие"

КАЛИНИНГРАД, 15 марта. /ТАСС/. Фестиваль студенческих и молодежных театров "Равноденствие - 2018" стартовал в четверг в Калининграде, его участниками стали 12 творческих коллективов из четырех российских городов, сообщила ТАСС координатор фестиваля Виктория Сапожникова.

"Двадцать второй по счету фестиваль "Равноденствие", который за всю свою историю не прерывался ни на один год, собрал на этот раз лучшие, без сомнения, молодежные и студенческие театры из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Калининграда. 12 коллективов, прошедшие отборочный этап, будут бороться за Гран-при, звания лауреатов и дипломантов, лучших актеров, режиссеров, сценаристов", - рассказала она.

В течение девяти фестивальных дней помимо конкурсных спектаклей калининградцы и гости творческого марафона смогут увидеть два спектакля специально приглашенных творческих коллективов. Это - "Сны летней ночи" (по мотивам комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь") в постановке известной "Студии Михаила Чехова" из Санкт-Петербурга, и театра-студии "Бу" при Булгаковском Доме в Москве. Участников фестиваля ждет мастер-класс по актерскому мастерству Олеси Абрамовой - актрисы театра "Центр имени Мейерхольда".

Фестиваль "Равноденствие", подчеркнула Сапожникова, уже многие годы вызывает большой интерес у зрителей. "Учитывая этот факт, а также то обстоятельства, что конкурсные показы нередко проходят в небольших залах, организаторы в этом году ввели для зрителей электронную регистрацию - бронирование мест в социальной сети "ВКонтакте", в группе Агентства по делам молодежи Калининградской области, которое выступает одним из организаторов театрального праздника", - сказала собеседница, заметив, что "вход на фестивальные показы - свободный, мест же частенько в зале недостает".

Право открыть фестиваль, согласно жеребьевке, выпало театру-студии "Игры Разума" из Калининграда. Коллектив представил спектакль "Не покидай меня" по одноименной пьесе известного белорусского драматурга, лауреата Госпремии СССР Алексея Дударева. Драматическая баллада, главными героинями которой являются четыре девчонки из разведывательной спецгруппы, повествует о мужестве, подвиге и о любви на войне.