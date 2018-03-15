Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Художники под Ивановом изображают стадионы и футболистов на сувенирах к ЧМ-2018

Общество
15 марта, 20:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Мастера создают шкатулки с изображением стадионов, где будут проходить матчи

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Мастера народного промысла в селе Холуй Ивановской области расписывают сувенирную продукцию к чемпионату мира по футболу. На шкатулках и тарелках в синевато-зеленых и оранжевых тонах изображают стадионы в 11 городах России, где будут проходить матчи, сообщили в четверг в пресс-службе главы региона.

"На Холуйской художественной фабрике лаковой миниатюры более 80 лет занимаются производством шкатулок, пластин, икон, иконостасов, украшений. На всех этапах применяется только ручной труд, используются традиционные технологии. Главе региона Станиславу Воскресенскому продемонстрировали проект, над которым сейчас работает коллектив, - сувенирная продукция к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России этим летом", - рассказали в пресс-службе.

На черном фоне в центре росписи художники изображают стадионы в 11 городах России, где будут проходить матчи ЧМ-2018, рядом - футбольные ворота со спортсменами, а также узнаваемые достопримечательности. Например, московский Кремль, казанскую мечеть Кул-Шариф, екатеринбургский Дом Севастьянова, сочинский олимпийский факел или петербургское Адмиралтейство. "Изделия имеют собственный идентификационный номер, каждое маркируется зарегистрированным знаком фабрики", - уточнили в пресс-службе.

Холуйская миниатюра - это лаковый народный промысел, который исполняется на папье-маше. Изначально село Холуй славилось иконописью, первое упоминание датируется XVI-XVII веками. В современном прочтении холуйская миниатюра появилась в 1934 году, когда была создана художественная артель, отличительная черта промысла - использование синевато-зеленых и коричнево-оранжевых цветов на черном фоне. На данный момент в селе Холуй Ивановской области работает художественное училище, где декоративно- прикладному творчеству обучается 80 студентов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Воскресенский, Станислав Сергеевич
Темы
ЧМ-2018 по футболу Ивановская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
5
Биография Олега Табакова
6
Грудинин покинул дебаты после появления на них экс-работницы своего предприятия
7
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама