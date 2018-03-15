Владимир Легойда представил книгу ответов на "неудобные" вопросы к Церкви

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Официальная спикер Русской православной церкви, глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда представил в четверг свою новую книгу "Церковь, возвышающая голос".

В ней рассматривается позиция Церкви по актуальным вопросам нравственности, культуры, политики, образования и другим темам.

"Меня часто спрашивают, против чего Церковь возвышает свой голос. Спрашивают о врагах Церкви. Но самое главное, против чего борется Церковь - это грех", - отметил Легойда, представляя книгу.

В нее вошли избранные публикации в разных СМИ. Они затрагивают такие нашумевшие в последнее время темы, как памятник князю Владимиру, запрет абортов, ситуация на Украине, отношение к ереси, революция, фильм "Матильда", либерализм и консерватизм. Особое внимание уделено отношениям Церкви и интеллигенции. "Есть люди, которые приходят в Церковь и видят свою задачу в том, чтобы спастись, а есть те, которые приходят сюда, чтобы спасать Церковь", - отметил Легойда.

"По большому счету предмет, вокруг которого сгруппированы все высказывания автора книги, один: диалог Церкви с современным обществом", - отмечается в предисловии к книге.

Владимир Легойда - церковный и общественный деятель, журналист, педагог, специалист в области культурологии, политологии и религиоведения. Профессор кафедры международной журналистики и кафедры мировой литературы и культуры МГИМО МИД России. Один из основателей и главный редактор журнала "Фома". С 2009 года по настоящее время - председатель Информационного отдела Русской православной церкви, который в 2015 году был преобразован в Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.