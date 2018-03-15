Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Васильев: в Дагестане не хватает более 2 тыс. учителей

Общество
15 марта, 22:55 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 15, марта. /ТАСС

Врио главы региона отметил, что больше всего не хватает преподавателей английского языка

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Более 2 тыс. учителей по разным предметам не хватает в школах Дагестана, в том числе 200 из них - по английскому языку. Об этом в четверг сообщил врио главы республики Владимир Васильев на встрече с журналистами.

"У нас более 2 тыс. не хватает учителей вообще, 200 - "англичан". <...> А мы сейчас бьемся, чтобы у нас было ЕГЭ и был конкурентный диплом. Но каким он будет конкурентным, если там английский не преподают?", - сказал Васильев.

"Когда посмотришь, сколько учителей и врачей не хватает - это при нашей-то проблеме избыточного населения. То есть мы сейчас приходим к тому, что надо управлять процессами, мы не можем только рыночными [механизмами] уже справляться. Нам нужно сейчас прорабатывать, просчитывать это все. <...> Не то время, люди заслуживают лучшего отношения", - добавил глава региона.

Ранее Васильев говорил, что в дагестанских школах не хватает более 200 учителей английского языка. Он добавил, что планируется поднимать средний уровень преподавания языков, но для этого "еще потребуется время".

Как сообщал ТАСС ранее, в настоящий момент в Дагестане, по данным Минобрнауки региона, более 40 тыс. учителей и около 1,5 тыс. школ, в которых обучаются более 380 тыс. детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Дагестан Северный Кавказ
Страны
Россия
Персоны
Васильев, Владимир Абдуалиевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
4
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
5
Биография Олега Табакова
6
США расширили санкции в отношении РФ
7
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама