Васильев: в Дагестане не хватает более 2 тыс. учителей

МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Более 2 тыс. учителей по разным предметам не хватает в школах Дагестана, в том числе 200 из них - по английскому языку. Об этом в четверг сообщил врио главы республики Владимир Васильев на встрече с журналистами.

"У нас более 2 тыс. не хватает учителей вообще, 200 - "англичан". <...> А мы сейчас бьемся, чтобы у нас было ЕГЭ и был конкурентный диплом. Но каким он будет конкурентным, если там английский не преподают?", - сказал Васильев.

"Когда посмотришь, сколько учителей и врачей не хватает - это при нашей-то проблеме избыточного населения. То есть мы сейчас приходим к тому, что надо управлять процессами, мы не можем только рыночными [механизмами] уже справляться. Нам нужно сейчас прорабатывать, просчитывать это все. <...> Не то время, люди заслуживают лучшего отношения", - добавил глава региона.

Ранее Васильев говорил, что в дагестанских школах не хватает более 200 учителей английского языка. Он добавил, что планируется поднимать средний уровень преподавания языков, но для этого "еще потребуется время".

Как сообщал ТАСС ранее, в настоящий момент в Дагестане, по данным Минобрнауки региона, более 40 тыс. учителей и около 1,5 тыс. школ, в которых обучаются более 380 тыс. детей.