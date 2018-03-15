100 школ в горных районах Дагестана отремонтируют в течение года

МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана намерены в течение года отремонтировать 100 школ в горных районах республики, сообщил на встрече с журналистами в четверг врио главы региона Владимир Васильев.

"100 ветхих школ отремонтируют в течение года, в основном в горных районах. В бюджет заложили 200 млн [рублей] на 100 школ. Но дальше мы будем работать, и по концу года, может быть, еще добавим дополнительно. Но в основном это будут делать люди - выходцы (из Дагестана), депутаты, члены Совета Федерации, достаточно обеспеченные люди", - сказал Васильев.

По его словам, всего в республике в капремонте нуждаются не менее 300 школ. "Нам нужно сделать рывок, потому что у нас их (школ) 300 почти - ветхих, аварийных, пришедших в такое состояние. При этом, конечно, будет финансироваться и строительство больших школ - в Махачкале и других [городах]. Это не связанные вещи, здесь дополнительные ресурсы подтягиваются", - пояснил врио главы региона.

Ранее во вторник проблема состояния школ в Дагестане была озвучена в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями общественности республики. В частности, участники встречи говорили о необходимости улучшения быта жителей населенных пунктов в горной местности. Собеседники президента отмечали, что в ряде таких районов много детей и молодых людей, и им не хватает школ, спортивных залов.