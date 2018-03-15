Швыдкой получил премию "Германо-российского форума" за вклад в отношения между РФ и ФРГ

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой получил в четверг в Берлине премию имени доктора Фридриха Йозефа Гааза. Ее присудила неправительственная организация "Германо-российский форум" (ГРФ) за вклад в развитие отношений между ФРГ и РФ.

"Михаил Швыдкой олицетворяет наш общеевропейский дом, в котором объединяются наши культуры, - заявил председатель форума Маттиас Платцек. - Они объединяются естественным образом в нечто очень большое - в европейскую культуру, которая развивалась в том числе совместно с Россией".

В денежном эквиваленте премия составляет €5 тыс. Швыдкой заявил, что передаст эти деньги в российский детский благотворительный фонд. "То, что сделал форум в последние 25 лет - бесценно", - отметил лауреат, обращаясь к собравшимся.

Награда имени доктора Фридриха Йозефа Гааза была учреждена в 1994 году, ее присуждают ежегодно представителям общественных и политических кругов, которые внесли наиболее весомый вклад в углубление взаимопонимания между народами двух стран. Лауреатами в разные годы становились писатели Владимир Войнович и Даниил Гранин, бывший президент СССР Михаил Горбачев, первый германский астронавт Зигмунд Йен.

Премия названа в честь офтальмолога Гааза, который в начале XIX века работал врачом в России и был хорошо известен в Москве, помогал малоимущим.

Четверть века Германо-российскому форуму

Вручение состоялось параллельно с празднованием 25-летия основания ГРФ. "Все эти годы форум был мотором для развития наших отношений, и я убежден, что так будет и впредь", - сказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев, выступая на открытии. По его словам, участники "открыто обсуждают самые разные вопросы". "Наша задача состоит в том, чтобы нормализовать двусторонние отношения, и ГРФ проделал на пути к этому огромную работу", - добавил глава дипмиссии.

Нечаев также зачитал обращение главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам мероприятия. "Уже 25 лет форум является неотъемлемой составляющей диалога между нашими гражданскими обществами, является уважаемой платформой для дискуссий, - говорится в обращении. - Те проекты, которые были реализованы по инициативе ГРФ, внесли вклад в улучшение отношений в самых разных сферах".

Выступил на мероприятии и бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. "Именно сейчас важно указать на то, что мы пережили и более худшие времена, - сказал он. - Сейчас нам требуется смелость людей, которые, несмотря на трудности, будут думать о будущем наших детей и внуков. Оно будет зависеть от того, насколько хорошо мы друг друга понимаем. Но происходить это должно не в ущерб другим".

В очередной раз Габриэль напомнил о своей позиции по отношению к антироссийским санкциям, которой он придерживался еще будучи главой МИД. Экс-министр сказал, что должен быть предусмотрен механизм пошаговой отмены ограничительных мер при успехе в реализации "Минска". В этом контексте он рассуждал и о ситуации в Сирии, назвав Россию "ключом к прекращению" войны в республике.