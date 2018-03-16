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NY Post: супруга Дональда Трампа - младшего подала на развод

Общество
16 марта, 0:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, марта. /ТАСС

Издание отмечает, что пара в последнее время испытывала трудности в браке

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Evan Agostini

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Супруга Дональда Трампа - младшего, являющегося сыном нынешнего президента США, подала на развод. Об этом сообщила в четверг газета New York Post.

По ее данным, 40-летняя Ванесса Трамп подала соответствующие документы в суд в нью-йоркском районе Манхэттен. Из бумаг следует, что она рассчитывает развестись как можно быстрее и не собирается вступать в судебные тяжбы по поводу финансового капитала и прав опеки над детьми, пишет издание.

Как отмечает New York Post, пара в последнее время испытывала трудности в браке. Ванесса, в частности, была недовольна тем, что ее 40-летний муж слишком часто бывает в разъездах, рассказали источники издания. Кроме того, она тяжело переживала тот факт, что после вступления Дональда Трампа в должность президента США к членам его семейства постоянно приковано внимание всех мировых СМИ.

Ванесса вышла замуж за старшего сына нынешнего главы американского государства Дональда Трампа в ноябре 2005 года. У пары пять детей. Дональд Трамп - младший и его брат Эрик в настоящее время управляют принадлежащей их отцу компанией Trump Organization.

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