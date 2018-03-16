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Заседание Совета ООН по правам человека отменено в Женеве из-за забастовки персонала

Общество
16 марта, 1:44 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 16, марта. /ТАСС

Работники организации недовольны условиями труда и возможным сокращением зарплат

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ЖЕНЕВА, 16 марта. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека объявил на пятницу вынужденный перерыв в работе своей 37-й сессии из-за забастовки персонала женевской штаб-квартиры всемирной организации. Об этом уведомила в четверг вечером журналистов по электронной почте официальный представитель Отделения ООН Алессандра Веллуччи.

"В ответ на многочисленные вопросы я бы хотела подтвердить, что в пятницу не будет заседаний Совета по правам человека", - отметила она.

Вместе с тем Веллуччи сообщила, что состоится, как и было запланировано, традиционный пятничный брифинг для прессы и еженедельное заседание целевой рабочей группы по гуманитарным вопросам в Сирии. Не отменено и мероприятие, посвященное объявлению ООН программы реагирования в 2018 году на гуманитарный кризис, касающийся беженцев народности рохинджа.

Официальный представитель пояснила, что персонал Отделения ООН в четверг проголосовал в поддержку призыва профсоюзов о проведении забастовки. "Поскольку мы не знаем всех последствий, которые может иметь забастовка для работы Дворца Наций, приняты планы чрезвычайных действий, чтобы основные функции обеспечивались и Дворец был открыт", - пояснила Веллуччи.

Как сообщила в четверг вечером швейцарская вещательная корпорация RTS, персонал женевской штаб-квартиры ООН в массовом порядке поддержал проведение забастовки: "за" высказались более тысячи человек, против 120 и три человека воздержались. Председатель Координационного совета ассоциаций персонала Ян Ришар заявил, что эта поддержка "показывает, в какой степени работники утратили доверие" к тому, как принимаются решения об условиях их труда. RTS напомнила, что сотрудники женевской штаб-квартиры "неоднократно протестовали против намеченного сокращения их зарплаты на 5,1%, несмотря на то, что в прошлом году был достигнут компромисс о трехпроцентном сокращении".

Они добиваются также проведения коллективных переговоров с администрацией об условиях труда. На настоящий момент забастовка запланирована как однодневная, и в понедельник работа Отделения ООН должна возобновиться в полном объеме.

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