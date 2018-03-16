В Якутске открылся перинатальный центр на 130 мест стоимостью около 3,8 млрд рублей

ЯКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Перинатальный центр на 130 мест стоимостью около 3,8 млрд рублей, который ежегодно сможет принимать более 8 тыс. пациентов, открылся в Якутске. Около 50% оборудования, которым укомплектовано учреждение, - отечественное, сообщили в пятницу на церемонии открытии.

Строительство центра велось с 2014 года в рамках федеральной программы развития сети перинатальных центров в регионах страны. В церемонии открытия центра приняли участие полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава региона Егор Борисов.

"Новая клиника рассчитана на 130 мест и ежегодно сможет принимать более 8 тыс. пациентов. Инвестиции в строительство медицинского комплекса и его оснащение составили около 3,8 млрд рублей. Центр оснащен современным высокотехнологичным оборудованием. Важно, что доля отечественной техники составила более 50%, многое оборудование поставлено Ростехом", - сказал представитель компании "Ростех" Кирилл Иванов.

По его словам, компания поставила, в частности, неонатальную технику, аппараты искусственной вентиляции легких, фототерапевтические облучатели и другое оборудование. "Открытие нового центра даст возможность пациентам получать более доступную высококвалифицированную медицинскую помощь. Важно также, что специалисты медучреждения смогут выхаживать детей с экстремально низкой массой тела, а также с врожденными патологиями", - отметил он.

Семиэтажное здание общей площадью 30,35 тыс. кв. м включает стационар на 130 коек, консультативно-диагностическое отделение на 150 посещений в смену, отделения реанимации и интенсивной терапии для женщин и новорожденных, отделение катамнеза для детей раннего возраста.

О создании перинатальных центров в регионах

Строительство перинатального центра велось госкорпорацией "Ростех" в рамках федеральной программы развития сети перинатальных центров в регионах страны. Как сообщил ТАСС заместитель генерального директора корпорации Николай Волобуев, перинатальный центр в Якутске является уникальным для этого региона.

По его словам, строительство в условиях вечной мерзлоты обусловило ряд серьезных конструктивных особенностей. "Многие материалы и технологии, использованные на объекте, применялись в Якутии впервые. Несмотря на объективную сложность проекта, строительные работы удалось завершить в срок. В декабре прошлого года мы сдали центр в эксплуатацию, и сегодня в нем уже появляются на свет первые дети", - сказал он.

Ростех создает в регионах 15 клиник, которые совокупно смогут принимать более 45 тыс. рожениц в год. "Это медучреждения, укомплектованные современным отечественным медоборудованием нашего производства и квалифицированными специалистами, прошедшими необходимую подготовку, в том числе с привлечением лучшего отечественного и зарубежного опыта", - добавил он.