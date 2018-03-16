Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Якутске открылся перинатальный центр на 130 мест стоимостью около 3,8 млрд рублей

Общество
16 марта, 7:36 UTC+3

Доля отечественного оборудования для учреждения составила более 50%

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Перинатальный центр на 130 мест стоимостью около 3,8 млрд рублей, который ежегодно сможет принимать более 8 тыс. пациентов, открылся в Якутске. Около 50% оборудования, которым укомплектовано учреждение, - отечественное, сообщили в пятницу на церемонии открытии.

Строительство центра велось с 2014 года в рамках федеральной программы развития сети перинатальных центров в регионах страны. В церемонии открытия центра приняли участие полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава региона Егор Борисов.

"Новая клиника рассчитана на 130 мест и ежегодно сможет принимать более 8 тыс. пациентов. Инвестиции в строительство медицинского комплекса и его оснащение составили около 3,8 млрд рублей. Центр оснащен современным высокотехнологичным оборудованием. Важно, что доля отечественной техники составила более 50%, многое оборудование поставлено Ростехом", - сказал представитель компании "Ростех" Кирилл Иванов.

По его словам, компания поставила, в частности, неонатальную технику, аппараты искусственной вентиляции легких, фототерапевтические облучатели и другое оборудование. "Открытие нового центра даст возможность пациентам получать более доступную высококвалифицированную медицинскую помощь. Важно также, что специалисты медучреждения смогут выхаживать детей с экстремально низкой массой тела, а также с врожденными патологиями", - отметил он.

Семиэтажное здание общей площадью 30,35 тыс. кв. м включает стационар на 130 коек, консультативно-диагностическое отделение на 150 посещений в смену, отделения реанимации и интенсивной терапии для женщин и новорожденных, отделение катамнеза для детей раннего возраста.

О создании перинатальных центров в регионах

Строительство перинатального центра велось госкорпорацией "Ростех" в рамках федеральной программы развития сети перинатальных центров в регионах страны. Как сообщил ТАСС заместитель генерального директора корпорации Николай Волобуев, перинатальный центр в Якутске является уникальным для этого региона.

По его словам, строительство в условиях вечной мерзлоты обусловило ряд серьезных конструктивных особенностей. "Многие материалы и технологии, использованные на объекте, применялись в Якутии впервые. Несмотря на объективную сложность проекта, строительные работы удалось завершить в срок. В декабре прошлого года мы сдали центр в эксплуатацию, и сегодня в нем уже появляются на свет первые дети", - сказал он.

Ростех создает в регионах 15 клиник, которые совокупно смогут принимать более 45 тыс. рожениц в год. "Это медучреждения, укомплектованные современным отечественным медоборудованием нашего производства и квалифицированными специалистами, прошедшими необходимую подготовку, в том числе с привлечением лучшего отечественного и зарубежного опыта", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Якутия
Страны
Россия
Персоны
Трутнев, Юрий Петрович Борисов, Егор Афанасьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Франция, ФРГ, США и Британия заявили, что инцидент со Скрипалем угрожает их безопасности
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
5
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
6
Биография Олега Табакова
7
Аэропорт Якутска работает в штатном режиме после инцидента с золотом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама