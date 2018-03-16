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МЧС России переведено в режим повышенной готовности на время выборов президента РФ

Общество
16 марта, 9:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Всего в обеспечении безопасности будут задействованы более 115 тыс. человек и около 18,5 тыс. единиц техники

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Подразделения МЧС РФ переведены в режим повышенной готовности в связи с выборами президента России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

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"С 09:00 мск 16 марта до 10:00 мск 19 марта органы управления, силы и средства МЧС России переведены в режим повышенной готовности в связи с обеспечением безопасности на время выборов президента РФ", - сказал представитель МЧС.

Всего в обеспечении безопасности от МЧС России будут задействованы более 115 тыс. человек и около 18,5 тыс. единиц техники. Спасатели и пожарные МЧС будут дежурить на более чем 96 тыс. избирательных участков.

Ранее в МЧС сообщили, что специалисты министерства провели рейды по обеспечению пожарной безопасности на всех избирательных участках.

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