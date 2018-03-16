Путин впервые наградил лучших наставников

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении знаком отличия "За наставничество", который был учрежден в начале марта этого года. Документ размещен в пятницу на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность наградить: Варухина Николая Геннадьевича, Котельникова Геннадия Петровича и Шалыто Анатолия Абрамовича", - говорится в тексте указа.

Варухин является директором учреждения дополнительного образования "Морской центр капитана Варухина Н.Г." в Новгородской области, Котельников - ректор Самарского государственного медицинского университета, Шалыто - главный научный сотрудник Санкт-Петербургского национального университета информационных технологий, механики и оптики.

Впервые о возрождении государственной награды за наставничество заговорили на Всероссийском форуме "Наставник", организованном Агентством стратегических инициатив (АСИ) в феврале 2018 года. 2 марта президент РФ учредил знак отличия "За наставничество".

Согласно положению, новый знак вручается лучшим наставникам молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инженерно-техническим работникам, государственным и муниципальным служащим, учителям, преподавателям и другим работникам образовательных организаций, врачам, работникам культуры и деятелям искусства "за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет".

"Уверена, что эта награда станет огромным стимулом для людей, занимающихся наставничеством и отдающих свою жизнь профессиональной деятельности, готовя новых специалистов", - отметила ранее генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.