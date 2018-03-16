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В УМВД опровергли данные о нахождении выпавшего из Ан-12 слитка золота жительницей Якутска

Общество
16 марта, 10:30 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 16, марта. /ТАСС

Ранее местные СМИ сообщали, что после инцидента с самолетом авиакомпании "Нимбус", из которого при взлете высыпалось свыше 170 золотых слитков, местные жители бросились на их поиски

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ЯКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Полиция Якутска опровергла сообщения местных СМИ о том, что жительница города якобы нашла во дворе своего дома слиток белого золота, который в четверг выпал из самолета Ан-12.

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Источник: выпавшие из самолета в аэропорту Якутска слитки оцениваются в $55 млн

Источник: все выпавшие из самолета в Якутске слитки золота найдены

Около 3,4 тонны золота высыпалось из самолета на ВПП аэропорта Якутска

Якутские СМИ также пишут, что после инцидента с самолетом авиакомпании "Нимбус", из которого при взлете на ВПП аэропорта Якутска высыпалось свыше 170 золотых слитков, местные жители бросились на их поиски. Утверждается также, что часть слитков могла упасть на территории города.

"Сообщения о находках золотых слитков являются фейком. Информация такая у нас не проходит. Данный факт (нахождения женщиной во дворе дома золота) не подтверждаем", - сообщили в пятницу агентству в пресс-службе Муниципального управления МВД России "Якутское".

Ранее сообщалось, что 15 марта при взлете из аэропорта Якутска у Ан-12 сорвало левую створку грузового люка, из-за этого груз драгоценного металла рассыпался по ВПП. Всего на борту самолета находилось свыше 9 тонн драгметалла. Источник ТАСС сообщал, что были найдены 172 слитка общим весом около 3,4 тонны.

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