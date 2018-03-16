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Фотоловушки у вулкана Узон на Камчатке впервые запечатлели росомаху

Общество
16 марта, 10:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

На территории Кроноцкого заповедника сейчас обитают 80 этих хищников

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Автоматический фотоаппарат впервые зафиксировал камчатскую росомаху у термального ручья во впадине вулкана Узон на Камчатке. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

"На одном из свежих снимков, сделанных фотоловушкой в кальдере вулкана Узон, запечатлена росомаха. Автоматический фотоаппарат сработал на движение у термального ручья, впадающего в озеро Центральное. Сфотографировать этого зверя днем непросто. Основная часть снимков с фотоловушек, имеющихся в архиве Кроноцкого заповедника, была сделана в ночное время. Фото росомахи в этом районе кальдеры получено впервые". - отмечается в сообщении.

По словам специалистов, кадры с фотоловушек помогают ученым понять, в каких районах обитают росомахи. Численность этих хищников на территории заповедника составляет около 80 особей.

Камчатская росомаха обитает в северной лесотундре. Летом хищник-одиночка в основном питается рыбой, мелкими грызунами и птицами, насекомыми и растениями, зимой охотится на зайцев.

Благодаря широким лапам росомаха почти не проваливается в снег и может проходить до 50 км в поисках добычи. Нередко зверь следует за волчьей стаей, лисицей или рысью, подбирая за ними остатки пищи.

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