Прокуратура проверяет информацию о забытом воспитателями в детсаду во Владимире ребенке

ВЛАДИМИР, 16 марта. /ТАСС/. Прокуратура Владимирской области начала проверку по публикации СМИ о ребенке, которого воспитатели в детском саду забыли на улице после прогулки. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"Прокуратура Владимирской области начала проверку по публикации в средствах массовой информации... Вчера вечером в ряде интернет-изданий появилась информация о том, что прогулка детей в одном из детских садов Владимирской области завершилась неприятным инцидентом", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, мальчика забыли на улице, и он 20 минут стучался в двери. Жители соседнего дома заметили ребенка и позвонили руководству детсада, после чего воспитательница вышла за мальчиком. Источником данной информации стал очевидец, который заснял происходившее на камеру и прислал одному из Telegram-каналов. По данным СМИ, ситуацию осложняли погодные условия - на улице было 15 градусов мороза.

В управлении образования администрации Владимира ТАСС сообщили, что подобных жалоб им не поступало, равно как и подтверждений того, что инцидент произошел во владимирском детском саду.

Прокуратура намерена выяснить все обстоятельства дела, установить детское дошкольное учреждение, которое, предположительно, находится во Владимирской области, а также причастных к случившемуся.