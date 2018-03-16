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Прокуратура проверяет информацию о забытом воспитателями в детсаду во Владимире ребенке

Общество
16 марта, 10:40 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 16, марта. /ТАСС

Ранее местные СМИ сообщали, что мальчика забыли на улице, и он 20 минут стучался в двери

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ВЛАДИМИР, 16 марта. /ТАСС/. Прокуратура Владимирской области начала проверку по публикации СМИ о ребенке, которого воспитатели в детском саду забыли на улице после прогулки. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"Прокуратура Владимирской области начала проверку по публикации в средствах массовой информации... Вчера вечером в ряде интернет-изданий появилась информация о том, что прогулка детей в одном из детских садов Владимирской области завершилась неприятным инцидентом", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, мальчика забыли на улице, и он 20 минут стучался в двери. Жители соседнего дома заметили ребенка и позвонили руководству детсада, после чего воспитательница вышла за мальчиком. Источником данной информации стал очевидец, который заснял происходившее на камеру и прислал одному из Telegram-каналов. По данным СМИ, ситуацию осложняли погодные условия - на улице было 15 градусов мороза.

В управлении образования администрации Владимира ТАСС сообщили, что подобных жалоб им не поступало, равно как и подтверждений того, что инцидент произошел во владимирском детском саду.

Прокуратура намерена выяснить все обстоятельства дела, установить детское дошкольное учреждение, которое, предположительно, находится во Владимирской области, а также причастных к случившемуся.

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