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Минздрав рекомендовал регионам сформировать запас обезболивающих лекарств

Общество
16 марта, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Это связано с возможными перебоями в поставках

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России рекомендовало регионам сформировать резерв наркотических и психотропных препаратов в медицинских учреждениях в связи с возможными перебоями в поставках.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава РФ.

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Ранее Минздрав предупредил об угрозе срыва поставок наркотических обезболивающих, психотропных препаратов и их прекурсоров и в связи с этим разработал редакцию правил их перевозки. Проект соответствующего закона опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Минздрав России направил письма рекомендательного характера в регионы Российской Федерации, сообщая, что необходимо сформировать резерв таких препаратов на несколько недель, поскольку срок годности препаратов позволяет это сделать", - сообщили в Минздраве.

"Сегодня регионов, испытывающих нехватку наркотических и психотропных лекарственных препаратов в связи с возникшей ситуацией, нет", - сообщили в пресс-службе министерства.

В Росздравнадзоре ТАСС также подтвердили, что по итогам 2017 года не было зафиксировано роста числа жалоб по этому вопросу на горячую линию ведомства. В Минздраве ТАСС уточнили, что наблюдается сокращение обращений на горячую линию.

Поставка обезболивающих

Ранее в 2017 году Росгвардия приостановила деятельность ФГУП "Спецсвязь" по перевозке вышеуказанных препаратов. Предписание Росгвардии было связано с отсутствием у ФГУП "Спецсвязь" лицензии на охранную деятельность.

В Минздраве уточняют, что в большинстве регионов РФ перевозка этих лекарственных препаратов осуществлялась ФГУП "Спецсвязь", и этому оператору отсутствовала альтернатива. Другие перевозчики либо не имеют лицензии на оборот этих лекарств с правом их перевозки, либо, если эта лицензия есть, могут поставлять лекарства в ограниченное количество населенных пунктов.

В Минздраве также напомнили, что "вопрос доступности наркотических и психотропных лекарственных препаратов для пациентов является важным, и в данном направлении Минздравом проводится большая работа". "Реализуется дорожная карта "Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях", Росздравнадзором организована специальная горячая линия", - уточнили в министерстве.

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