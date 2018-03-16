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Минобрнауки не планирует отказываться от школьных психологов

Общество
16 марта, 11:11 UTC+3 КУРСК КУРСК 16, марта. /ТАСС

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила отказаться от школьной психологической службы

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© Егор Алеев/ТАСС

КУРСК, 16 марта. /ТАСС/. Минобрнауки РФ не планирует отказываться от школьных психологов и кем-то их заменять, сообщила журналистам в пятницу замминистра образования и науки РФ Ирина Потехина в ходе рабочей поездки в Курскую область.

В конце февраля вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила отказаться от развития школьной психологической службы и вернуть в учебные заведения воспитателей. Она отметила, что соответствующее предложение намерена направить в Минобрнауки, которое в конце 2017 года приняло концепцию развития психологической службы системы образования.

"Я абсолютно убеждена, что психологов в школе не заменит никто, отказываться от них не будем. Сейчас для всех школьников проводим серию открытых уроков по профориентации, на них присутствуют психологи. Я спросила у педагогов, зачем они здесь, мне ответили, что школьные психологи смотрят на реакцию детей, что их цепляет [на уроке]. И это только крошечный пример того, для чего нужны школьные психологи", - сказала Потехина.

По ее словам, сейчас дети сталкиваются с большим потоком информации. "Не все пробираются через стресс. Поэтому рядом с ребенком должен быть взрослый, чтобы пообщаться, помочь. В течение 45 минут [время одного школьного урока] не удается решать ряд проблем", - добавила замминистра.

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Яровая, Ирина Анатольевна
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