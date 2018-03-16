Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобрнауки просит учителей говорить с детьми о профессиях будущего

Общество
16 марта, 12:00 UTC+3 КУРСК КУРСК 16, марта. /ТАСС

Замминистра образования и науки РФ Ирина Потехина объяснила, что это нужно для того, чтобы выпускники школ через пять лет были востребованными на рынке труда

Поделиться
Материал из 1 страницы

КУРСК, 16 марта. /ТАСС/. Миноборнауки РФ просит учителей при проведении профориентационной работы со школьниками рассказывать о профессиях, которые только появляются, а не о профессиях сегодняшнего дня, сообщила в пятницу журналистам замминистра образования и науки РФ Ирина Потехина в ходе рабочей поездки в Курскую область.

По ее словам, это нужно для того, чтобы выпускники школ через пять лет были востребованными на рынке труда.

"Сейчас стоит серьезный вызов перед системой образования - догонять экономику, это задача номер один. Дети говорят нам - рассказывайте про профессии сегодняшнего дня, но если мы будем делать так, то через пять-восемь лет, когда они выйдут на рынок труда, каких-то профессий уже может не быть. Поэтому нам нужно говорить с детьми о тех профессиях, которые только появляются, успевать делать методические материалы, менять образовательные программы. Это важная задача, которая стоит перед Минобрнауки и учителями", - сказала Потехина.

По ее словам, сейчас дети думают "очень глубоко", следят за политической ситуацией в стране. Поэтому, отметила Потехина, "за этим стремительным темпом нужно успевать" и ориентировать детей на перспективу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Курская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
2
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
3
Лавров: Россия вышлет британских дипломатов
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
Темы дня
Новости партнеров
Реклама