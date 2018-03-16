Минобрнауки просит учителей говорить с детьми о профессиях будущего

КУРСК, 16 марта. /ТАСС/. Миноборнауки РФ просит учителей при проведении профориентационной работы со школьниками рассказывать о профессиях, которые только появляются, а не о профессиях сегодняшнего дня, сообщила в пятницу журналистам замминистра образования и науки РФ Ирина Потехина в ходе рабочей поездки в Курскую область.

По ее словам, это нужно для того, чтобы выпускники школ через пять лет были востребованными на рынке труда.

"Сейчас стоит серьезный вызов перед системой образования - догонять экономику, это задача номер один. Дети говорят нам - рассказывайте про профессии сегодняшнего дня, но если мы будем делать так, то через пять-восемь лет, когда они выйдут на рынок труда, каких-то профессий уже может не быть. Поэтому нам нужно говорить с детьми о тех профессиях, которые только появляются, успевать делать методические материалы, менять образовательные программы. Это важная задача, которая стоит перед Минобрнауки и учителями", - сказала Потехина.

По ее словам, сейчас дети думают "очень глубоко", следят за политической ситуацией в стране. Поэтому, отметила Потехина, "за этим стремительным темпом нужно успевать" и ориентировать детей на перспективу.