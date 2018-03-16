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ВЦИОМ: россияне считают, что маркировка продуктов по цветам приведет к подделке этикеток

Общество
16 марта, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

При этом большинство граждан готовы ориентироваться на такую маркировку в случае ее введения

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Три четверти населения России считают, что ввод обязательной маркировки продуктов по цветам в зависимости от их вредности повлечет за собой подделку производителями информации на этикетках.

Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Существуют и серьезные опасения, что ввод обязательной маркировки приведет к фальсификациям (подделке информации на упаковке) со стороны недобросовестных производителей - так считают 76% россиян. С тем, что данная мера будет стимулировать производителей к снижению объемов выпуска продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жиров, согласны только 16%", - отмечается в материалах опроса.

При этом три четверти граждан (77%) готовы ориентироваться на такую маркировку в случае ее введения. Среди женщин и людей пенсионного возраста желание пользоваться новыми обозначениями выразили по 83% респондентов. "Мужчины и молодежь (18-24 года) в этом вопросе настроены более сдержанно: 29% и 35% соответственно не намерены обращать внимание на цветовые обозначения (среди всех опрошенных - 21%)", - говорится в исследовании.

В том, что инициатива улучшит состояние здоровья населения, уверены 47% опрошенных. Негативного эффекта ожидают 10%, еще 35% респондентов считают, что введение маркировки существенно не скажется на самочувствии граждан.

Идея маркировать продукты питания красным, желтым и зеленым цветами в зависимости от их вреда для здоровья человека по принципу "светофора" принадлежит Роспотребнадзору и Минздраву.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 22 по 24 декабря 2017 года. Объем выборки - 1 тыс. 800 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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