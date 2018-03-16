В Севастополе открылось новое здание госархива

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Новое здание государственного архива, достроенного в рамках федеральной-целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя до 2020 года, ввели в эксплуатацию в Севастополе, передает корреспондент ТАСС.

Государственное казенное учреждение "Архив города Севастополя" (ранее - Государственный архив города Севастополя) с момента своего создания в 1921 году находился в помещениях, не приспособленных для хранения документов. В 1994 году решили построить новое здание архива на проспекте Генерала Острякова. Строительство началось, однако так и не завершилось. В 2014 году после воссоединения Севастополя и Крыма с РФ мероприятия по реконструкции недостроенного здания включили в ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года".

"Все наши архивы до этого хранились на площади порядка 2 тыс. кв. м, сейчас это будет 4 тысячи. Теперь каждый интересующийся сможет прийти и посмотреть интересующие документы. У нас идет большое количество запросов, в прошлом году это было 12 тысяч, наверное, это [число] будет увеличиваться. Надо думать о следующем этапе развития нашего городского архива", - сказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников журналистам на торжественном мероприятии по вводу в эксплуатацию архива, добавив, что только за 2017 год объемы хранения в архиве были увеличены на 83 тысячи единиц.

По словам руководителя Федерального архивного агентства Андрея Артизова, новое здание госархива, на строительство которого из бюджета РФ направили 180 млн рублей, соответствует всем современным требованиям, которые предъявляется к архивам как с точки зрения сохранности документов, так и по возможностям их реставрации.

"Для того, чтобы реставрировать документы техника вся необходимая здесь появилась. Самое главное - появились возможности для оцифровки. Информационные ресурсы архива, которые за последние несколько лет выросли просто гигантски, теперь дают возможность выставлять это в Интернет - люди могут, даже не приезжая в Севастополь узнавать о том, что здесь хранится", - сказал Артизов, добавив, что сегодня по техническому оснащению новое здание госархива в Севастополе входит в число первых 15 в России.

Новое здание предназначено для размещения 500 тыс. единиц хранения, в том числе 200 тыс. бумажных документов, 80 тыс. электронных документов, 220 тыс. единиц хранения страхового фонда. Здесь находятся лаборатория микрофильмирования и сканирования документов, которой ранее в Севастополе не было, лаборатория реставрации и ремонта документов, помещение читального зала и помещения архивохранилищ. После ввода в эксплуатацию здания в ГКУ "Архив города Севастополя" дополнительно организуют 25 рабочих мест.