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Патриарх Кирилл призвал восстанавливать традицию университетских священников

Общество
16 марта, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Предстоятель РПЦ отметил, что "домовая церковь в вузе - это демонстрация исторической и существующей до сих пор связи христианства и науки"

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал развивать служение священников в российских вузах, восстанавливая тем самым дореволюционную традицию. Об этом он сказал, открывая в пятницу заседание Высшего церковного совета - одного из главных управленческих органов Русской православной церкви.

"Университетский священник, домовая церковь в вузе - это демонстрация исторической и существующей до сих пор связи христианства и науки. Вы найдете университетскую церковь и в Оксфордском, и в Гарвардском университетах. Многие бывали в тех странах и видели, что там присутствие капеллана в университете так же естественно, как присутствие профессора", - отметил патриарх. Он напомнил, что сейчас в некоторых российских вузах восстанавливаются церкви, приведя в пример домовый храм МГУ во имя святой мученицы Татианы.

"Через эти храмы у образованной части нашего общества может формироваться представление о православии, чтобы стирались стереотипы в том числе о том, что наука и религия находятся в вечном конфликте. Работа капелланов должна помогать студентам и профессорам отвечать на те критические вопросы, которые возникают в обществе, которые обращаются в адрес церкви. На них церковь отвечает в меру сил, но не всегда эти ответы достигают университетской среды", - считает патриарх Кирилл.

По его словам, данное предложение не олицетворяет "клерикальный поход на науку", а является "той самой традицией, которая принадлежала России и сегодня принадлежит очень многим странам".

"Но, чтобы восстановить университетское священство как неотъемлемую органическую часть студенчества, нам нужны значительные усилия... "Священники, служащие в храмах при вузах и занимающиеся там просветительской работой, призваны удовлетворять самым взыскательным требованиям, должны быть на одном образовательном уровне со студентами и преподавателями. Более чем желательно, чтобы у вузовского пастыря было бы высшее светское образование", - сказал предстоятель РПЦ.

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