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В Церкви не против ЕГЭ, но выступают за дополнительное собеседование при приеме в вуз

Общество
16 марта, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда считает, что ЕГЭ "проверяет далеко не все знания и способности"

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Отмена ЕГЭ не скажется положительно на отечественном образовании, но в дополнение к нему нужно вводить и другие формы проверки знаний школьников и абитуриентов. Об этом в пятницу заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя законодательную инициативу депутатов Госдумы от ЛДПР об отказе от ЕГЭ.

"Появилась новость, что группа депутатов вносит законопроект об отмене ЕГЭ. Да проблема же не в ЕГЭ, а в том, что все сводится к ЕГЭ", - отметил Легойда в своем официальном Telegram-канале.

"Сам по себе ЕГЭ не страшен и даже в чем-то хорош. Просто он проверяет далеко не все знания и способности. Да и проблема проверки знаний - точно не главная для нашего образования", - написал он.

"Помимо ЕГЭ нужны и иные формы проверки знаний и компетенций. И обязательно - собеседование при поступлении в вуз", - пояснил Легойда ТАСС.

В пятницу глава комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в соавторстве с другими депутатами от ЛДПР внес в Госдуму законопроект об отказе от ЕГЭ. Инициатива предусматривает отмену ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного испытания при приеме в вузы. Вместо этого предлагается ввести государственные экзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

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