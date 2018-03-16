Путин посмотрел за ходом сосудистой операции в Центре им. Алмазова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посмотрел за ходом сосудистой операции в Национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова.

Генеральный директор центра Евгений Шляхто показал президенту эксклюзивную гибридную операционную, аналогов которой в России нет. Ее оснащение позволяет сделать компьютерную томографию прямо во время операции.

Одним из преимуществ гибридной хирургии является одномоментное выполнение несколькими бригадами эндоваскулярных и открытых вмешательств в одной операционной, что сокращает продолжительность операции. При таком методе снижаются риски осложнений и сокращаются сроки пребывания пациентов в стационаре.

По словам Шляхто, оснащение операционной позволяет проводить операции даже в магнитном поле. "Такое сочетание позволяет [обеспечить] малую травматичность, быстро больные, буквально день-два и могут быть выписаны", - сказал директор центра.

Путин заглянул в операционную и посмотрел, как проходит операция на сосудах нижних конечностей. В ходе процедуры пациенту будут удалены все бляшки, мешающие ходить. 64-летний мужчина в течение всей операции находится в сознании. По словам врачей, есть вероятность, что уже завтра его можно будет выписать.

НМИЦ имени В. А. Алмазова

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени В. А. Алмазова - одно из крупнейших научно-лечебных учреждений России, многопрофильный научно-клинический и научно-исследовательский медицинский центр.

Он оказывает многопрофильную специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь населению (по полису обязательного медицинского страхования и на платной основе). Кроме того, проводит фундаментальные и прикладные исследования в различных областях медицины, осуществляет подготовку научных и медицинских кадров. Ежегодно медпомощь получают более 36 тыс. человек, в консультативно-диагностический центр обращаются свыше 170 тыс. пациентов.

В составе Центра - семь научно-исследовательских институтов: РНХИ им. проф. А. Л. Поленова, Институт сердца и сосудов, Институт молекулярной биологии и генетики, Институт экспериментальной медицины, Институт эндокринологии, Институт перинатологии и педиатрии (при нем действует Центр эндокринной гинекологии) и Институт гематологии. Кроме того, в него входят Центр клинических исследований, исследовательский биобанк, научно-исследовательские отдел лучевой диагностики и две лаборатории.

В ординатуре НМИЦ ведется обучение по 27 специальностям, в Институте медицинского образования (имеет 15 кафедр) проходят подготовку медицинские работники по программам высшего послевузовского и дополнительного профессионального образования.