Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин посмотрел за ходом сосудистой операции в Центре им. Алмазова

Общество
16 марта, 14:44 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, марта. /ТАСС

Президенту также продемонстрировали гибридную операционную

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посмотрел за ходом сосудистой операции в Национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова.

Генеральный директор центра Евгений Шляхто показал президенту эксклюзивную гибридную операционную, аналогов которой в России нет. Ее оснащение позволяет сделать компьютерную томографию прямо во время операции.

Одним из преимуществ гибридной хирургии является одномоментное выполнение несколькими бригадами эндоваскулярных и открытых вмешательств в одной операционной, что сокращает продолжительность операции. При таком методе снижаются риски осложнений и сокращаются сроки пребывания пациентов в стационаре.

По словам Шляхто, оснащение операционной позволяет проводить операции даже в магнитном поле. "Такое сочетание позволяет [обеспечить] малую травматичность, быстро больные, буквально день-два и могут быть выписаны", - сказал директор центра.

Путин заглянул в операционную и посмотрел, как проходит операция на сосудах нижних конечностей. В ходе процедуры пациенту будут удалены все бляшки, мешающие ходить. 64-летний мужчина в течение всей операции находится в сознании. По словам врачей, есть вероятность, что уже завтра его можно будет выписать.

НМИЦ имени В. А. Алмазова

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени В. А. Алмазова - одно из крупнейших научно-лечебных учреждений России, многопрофильный научно-клинический и научно-исследовательский медицинский центр.

Он оказывает многопрофильную специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь населению (по полису обязательного медицинского страхования и на платной основе). Кроме того, проводит фундаментальные и прикладные исследования в различных областях медицины, осуществляет подготовку научных и медицинских кадров. Ежегодно медпомощь получают более 36 тыс. человек, в консультативно-диагностический центр обращаются свыше 170 тыс. пациентов.

В составе Центра - семь научно-исследовательских институтов: РНХИ им. проф. А. Л. Поленова, Институт сердца и сосудов, Институт молекулярной биологии и генетики, Институт экспериментальной медицины, Институт эндокринологии, Институт перинатологии и педиатрии (при нем действует Центр эндокринной гинекологии) и Институт гематологии. Кроме того, в него входят Центр клинических исследований, исследовательский биобанк, научно-исследовательские отдел лучевой диагностики и две лаборатории.

В ординатуре НМИЦ ведется обучение по 27 специальностям, в Институте медицинского образования (имеет 15 кафедр) проходят подготовку медицинские работники по программам высшего послевузовского и дополнительного профессионального образования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
2
Участники рок-группы "Пикник" пострадали в результате ДТП во Владимирской области
3
Бабаев: ЦСКА в лице "Арсенала" достался в соперники один из двух фаворитов Лиги Европы
4
Песков назвал обвинения в адрес Путина в деле Скрипаля нарушением дипломатических приличий
5
СМИ: среди пострадавших в Гудаури есть граждане России
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
Темы дня
Новости партнеров
Реклама