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"Русфонд": имущество семьи Фриске будет выставлено на торги

Общество
16 марта, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Истринский городской суд Московской области постановил выставить на торги имущество родителей певицы Жанны Фриске по иску "Русфонда". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Русфонда".

"Суд удовлетворил наши исковые требования о взыскании принадлежащей супругам Фриске доли земельного участка в деревне Крюково Истринского района и расположенного на нем жилого дома", - сказал собеседник агентства. Как следует из иска, дом и земля были частью имущества, унаследованного ответчиками после смерти Жанны Фриске.

В пресс-службе фонда уточнили, что представители ответчиков, Ольги и Владимира Фриске, в суд не явились, а от Дмитрия Шепелева - отца и законного представителя четырехлетнего сына певицы - поступило согласие на иск и просьба удовлетворить все требования "Русфонда".

Само решение с мотивами принятого судебного акта будет составлено в течение десяти рабочих дней, после чего взысканное имущество будет оценено приставом и выставлено на торги, отметили в "Русфонде".

Иск "Русфонда"

Известная певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. С 2013 года она боролась с раком головного мозга.

"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева об отчете расходования 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске. Как пояснили в "Русфонде", родственники певицы принимали активное участие в сборе средств на ее лечение: обращались за помощью в фонд, выступали в телепередачах. Однако после смерти Жанны они отказались предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг.

Договор, заключенный с Жанной Фриске, предусматривал целевое расходование средств и обязывал предоставить отчет о расходах на лечение, а также возврат неизрасходованной суммы. В "Русфонде" заявляли, что на лечение была потрачена лишь небольшая часть из общей суммы в 25 млн рублей, был получен отчет о расходовании только 4,12 млн рублей.

19 мая прошлого года Перовский суд Москвы удовлетворил гражданский иск "Русфонда" о взыскании с родственников Фриске 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы. Суд постановил взыскать деньги солидарно с родителей певицы и ее сына.

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Персоны
Фриске, Жанна Владимировна
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Ушла из жизни Жанна Фриске
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