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Минобрнауки не планирует отказываться от системы ЕГЭ

Общество
16 марта, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Экзамен дает возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, подчеркнули в министерстве

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© Владимир Смирнов/ТАСC

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минобрнауки не планирует отказываться от системы ЕГЭ, поскольку она дает возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства, комментируя внесенный в Госдуму законопроект об отмене Единого государственного экзамена.

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Ранее в пятницу группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить в РФ Единый государственный экзамен. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что ЕГЭ предлагается заменить государственными экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. По мнению авторов законопроекта, реформа образования, начавшаяся в 2002 году с введением ЕГЭ, не приносит запланированных результатов. Авторы законопроекта убеждены, что форма ЕГЭ неэффективна, так как не отражает реальных знаний учащихся.

"Система ЕГЭ укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, обеспечивая прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся… Данная система совершенствовалась последние годы, выводя, в частности, из заданий тестовую часть, и мы не планируем отступать от этой системы", - говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки.

Отмечается, что министерство продолжит следить за комфортным и объективным проведением экзаменов.

В пресс-службе Минобрнауки также напомнили, что, согласно всероссийскому опросу ВЦИОМ, проведенному в феврале-марте 2018 года, более 60% опрошенных россиян считают, что нынешняя процедура сдачи единого госэкзамена позволяет избежать различного рода нарушений, а число сторонников ЕГЭ как системы, позволяющей поступить в вуз, достигло максимума за последние 10 лет.

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