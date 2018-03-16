Путин: заработная плата врачей должна увеличиваться по мере роста зарплат в регионах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Заработная плата врачей должна увеличиваться по мере роста уровня зарплаты в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, по мере роста уровня заработной платы в региональных экономиках правительство будет стремиться к тому, чтобы достигнутый уровень (зарплат врачей) не снижался, а наоборот, только шел по восходящей", - сказал Путин в пятницу на встрече с работниками сферы здравоохранения.

По его словам, в майских указах 2012 года важной составляющей являлся уровень заработной платы в сфере здравоохранения. "Как вы помните, там речь шла о том, что врачи должны получать ровно в два раза больше, чем в среднем по экономике в регионе соответствующем", - сказал президент. По его словам, в этой сфере сегодня наметилось движение.