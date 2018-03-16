Путин не исключил ужесточения наказания за нападения на медработников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Ответственность за нападения на медицинских работников может быть ужесточена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения.

"Безопасность медиков, конечно, должна быть обеспечена, а ответственность за нанесение ущерба медицинским работникам должна усиливаться", - сказал глава государства, говоря о проблеме нападений на медперсонал.

"Мы посмотрим, как будет работать на практике последние решения [в этой сфере], если надо - будем ужесточать [ответственность]", - подчеркнул Путин.

В ходе встречи президенту также пожаловались на деятельность юридических фирм, которые постоянно пытаются заработать на якобы медицинских ошибках. "Вы сказали, что появляются специализированные юридические фирмёшки, которые вымогают деньги из системы здравоохранения, из медицинских работников - это тоже, к сожалению, негативная сторона любого процесса, в рамках которого осуществляется стабильное финансирование", - прокомментировал данную ситуацию Путин.

По его словам, "как только деньги появляются где-то", рядом сразу возникают и "паразитирующие организации", которые стараются "часть этих денег откусить". "С этим надо бороться, будем обращать на это внимание и будем стараться не допускать ничего подобного", - подчеркнул глава государства.